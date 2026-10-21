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クリスチャン・ホーナー、レッドブル製パワーユニット開発体制構築を語る……メルセデスから重要人物を大量雇用。キーワードは「チームB」

クリスチャン・ホーナーはレッドブルのチーム代表を務めていた時代を振り返り、2026年向けパワーユニットの開発途上で、”メルセデス”の名前を使うことを禁止したと語った。

Ewan Gale

編集: 2026/10/21 9:51

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Christian Horner

写真：: Autosport

レッドブルの元チーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、パワートレイン部門の従業員たちに対して、宿敵”メルセデス”の名前を使うことを禁止したと語った。

レッドブルは、2019年にスタートしたホンダとのコラボレーションで大成功。2021年にマックス・フェルスタッペンが自身初のドライバーズタイトルを獲得し、2014年のV6ターボハイブリッド時代が始まってからメルセデスが築き上げてきた一強体制に終止符を打つと、その後2024年までドライバーズタイトル4連覇を達成した。2022年と2023年にはコンストラクターズタイトルも獲得。特に2023年は、22戦21勝という、シーズン中の最高勝率新記録を樹立した。

しかしホンダは、2021年限りでF1から撤退。以後はPUの開発が凍結されていたこともあって、HRCを介してレッドブル・パワートレインズに既存のPUを供給し続けることにはなったが、新しい規則が導入される2026年以降に向けて、レッドブルは新たなPUサプライヤーを探す必要があった。

これに際し、当時チーム代表だったホーナーとレッドブルの首脳陣は、大胆な決断を下した。社内にPU開発部門”レッドブル・パワートレインズ（RBPT）を設立してPUメーカーとなり、メルセデス、フェラーリ、ルノーといったサプライヤーに真っ向勝負を挑むことを決めたのだった。

そしてレッドブルは、PUをゼロから開発し始めた。そのためにホーナーが主導して、積極的に人材を採用。フォードとの提携も取り付けた。

motorsport.comの姉妹誌である英国AUTOSPORTの独占インタビューに応じたホーナーは、この時のことを振り返った。

「ホンダがF1から撤退することになったので、イギリスにいるホンダのスタッフ全員を、我々に引き継ぐという契約を結んだ」

「しかし我々は、ゼロから始める必要があった。まさにスタートアップだった」

ホンダからRBPTに引き継がれたメンバーは、オペレーションスタッフとバッテリー組み立てに関するスタッフが中心であり、PU全体を開発するノウハウは持ち合わせていなかった。人材不足は明らかだった。

そのためホーナーは、既存のPUメーカーから人材を引き抜くべく、動いた。

「メルセデスの多くの人たちと面談し、この斬新なプロジェクトに参加してくれるように説得したんだ。その際、シャシー開発で培った実績を前提に、『シャシー開発で成功したのだから、適切な人材がいればエンジン開発もできる』と説得したんだ」

「もちろん、イギリスにはいくつかのエンジンメーカーがある。最も有名なのはメルセデスHPPだが、他にもコスワースやイルモアといったメーカーもある。しかし過去25年、イギリス国内で新しいエンジンメーカーが誕生することはなかった」

「HPPは、いわば停滞した組織のようになっていた。つまり上が詰まっていて、昇進するチャンスがあまりないような状態であった」

「そこで我々は、イギリスに拠点を置くことを決めた。これが、根本的な決断だった。というのも、『AVL（パワートレインの開発・試験システムなどのエンジニアリングサービスを提供する企業）と提携してオーストリアに拠点を置く』という議論もあったからだ。しかし株主を説得してイギリスに拠点を置く重要性を理解してもらった。キャンパス内にはかつて気泡緩衝材（プチプチ）の工場だった建物があり、”小規模な改修”で済むスペースがあることがわかった」

「計画担当者の認識では、鉄骨1本を除いて全て撤去し、55週間以内に新しい工場を建設。適切な人材の採用を開始するというものだった」

ホーナーの言う”適切な人材”には、メルセデスのPU開発主要メンバーも含まれていた。レッドブルにとってメルセデスは当時最大のライバルだったが、前述の通りこれまでの組織的な部分を見ても、獲得のチャンスがあるとホーナーは考えたようだ。

「（人材の採用は）才能を巡る争奪戦のようなもので、私は積極的に採用活動を行なった。ベン・ホジキンソン（RBPTテクニカルディレクター／元メルセデスHPPシニアパワーユニットエンジニア）は、計画を始めた当初に獲得できた重要な人物だった。ターボチャージャー担当のピップ・クロード（RBPTエネルギー回生機械設計責任者／元メルセデスHPP F1パワーユニットコンセプトチームリーダー）、フィル・プリュー（RBPTエンジニアリングディレクター／元メルセデスHPP チーフエンジニア）といった優秀な人材も積極的に引き抜いた。HPPからは、本当に多くの、才能ある人材を獲得することができたんだ」

「そしてもちろん、社内で他の部署に移動することを希望する人材にチャンスを与えることもできた。つまり、才能ある人材が、新たなことに挑戦できるチャンスが生まれたんだ」

「両方の影響を受ける部門もあった。たとえば、エレクトロニクス部門は、シャシーとエンジンの両方に対応するために、一夜にして規模を拡大する必要があった。それまでは、エンジンの配線ハーネスを製造したことすらなかったのにね。まさにダイナミックな時期だった」

「メルセデスからスティーブ・ブロディ（RBPTの内燃エンジン部門責任者／元メルセデスHPP F1トラックサイドおよび最終検査マネージャー）のような素晴らしい人材も採用した。彼らはこのプロジェクトに、並々ならぬエネルギーと情熱を注ぎ込んでくれ、本当に刺激的な時期だったんだ」

「しかも当時はホンダが、メルセデスと互角に世界選手権を争えるエンジンを開発した時期だ。社内でも多くの疑問が投げかけられたよ」

しかし、人材と知識の流入に伴い、”以前のやり方”という話が持ち上がるようになった。それを根絶しようと、ホーナーは躍起になっていたという。

「組織内には、この新体制を軌道に乗せようという熱気と、ライバル、つまりは敵チームから来た人材を迎え入れるという状況が、非常に大きな盛り上がりを見せていた」

「そのため、『メルセデスではこうしていた、メルセデスではああしていた』みたいな話があまりにも多くなった。最終的に会議でその話題は禁止されることになった。メルセデスの名前は出さないことにして、『チームB』と呼ぶようにしたんだ」

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