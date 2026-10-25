F1 アメリカGP

フリー走行最速だったフェラーリ、予選で”不発”だったのはなぜなのか。ルクレールとハミルトンが主張するふたつの問題

フェラーリはF1アメリカGPのフリー走行3セッションすべてでトップタイムを記録したにもかかわらず、予選では4番手と5番手に留まった。

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

公開日時: 2026/10/25 9:05

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Alex Slitz / Getty Images

F1アメリカGPのフリー走行では、フェラーリがいずれもトップタイムをマークし、最も手強いチームと目されていた。しかし、予選では期待に応えられず、Q3を通じて十分に速さを見せることができなかった。

FP1、FP2でシャルル・ルクレールがトップタイムを記録し、良い滑り出しを見せたフェラーリ。FP3でも速さをみせたが、ルクレールのベストタイムは抹消となったことで、ルイス・ハミルトンが最速となった。

そのためフェラーリは、同じく好調だったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とポールポジションを争う最右翼だと見られていた。

しかし、予選が進むにつれてメルセデスも争いに加わり、アンドレア・キミ・アントネッリがQ3最初のアタックで力強いタイムを記録。そのタイムにはレッドブル勢も届かず、アントネッリがポールポジションを獲得した。

一方、ルクレールは4番手、ハミルトンは5番手にとどまった。予選の勝負どころで、フェラーリはいまひとつペースを伸ばせなかったように見えた。

その背景には、大きく分けてふたつの問題があった。ストレートでのスピード不足と、予選終盤に向けてタイヤを十分に適切な温度まで上げることの難しさだ。

フェラーリは低速コーナーで優れたパフォーマンスを発揮していた。フリー走行では、S字区間終盤のターン6〜10や、高速コーナーが続くターン16〜19でもタイムを稼ぐことができていた。しかし、予選が進み、各車のペースが上がっていくなかで、フェラーリはそれに適応することができなかった。

ルクレールは、Q3終盤にペースを伸ばせなかった原因のひとつとして、路面温度の変化を挙げた。

フェラーリのシャシーは、ロングランではタイヤ温度を比較的低く保つことができる。しかし、その特性は予選の1周アタックでは不利に働く。タイヤに適切な熱を入れることが難しくなるためだ。路面温度が下がると、タイヤを適切な作動温度の範囲に入れることも、さらに難しくなる。

「本当に残念だ。これまでもフリー走行では速かったのに、予選になると他のチームがストレートで大きく上回っていて、こちらが対抗するのは非常に難しいという週末があった」と、ルクレールは説明した。

「今日はマシン自体にポテンシャルがあった予選だったと思う。ただ、マシンにはタイヤも含まれる。そして残念ながら、Q3ではタイヤを適切な状態に持っていけなかった」

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Kym Illman / Getty Images

「Q3では路面温度が1〜2度低かっただけなのに、僕にとっては大きな違いだった。アウトラップで本当に苦労したし、最初からかなりスライドしていた。そのせいで、その後の走行も非常に難しくなった」

「ペースが頭打ちになったのには理由がある。だからこそ、今まで以上に懸命に取り組んで、タイヤについてさらに理解を深める必要があると思う。他のチームは通常、Q3でラップタイムを引き出すのが僕たちより少し簡単なんだと思う。僕たちは作動温度の適切な範囲からほんの少し外れただけでも、大きな代償を払うことになる。そこは調べる必要がある」

「僕たちのマシンは、なぜかタイヤに熱を入れるのが非常に難しい。これは日曜日の決勝では有利に働くけれど、予選では路面温度が下がると、とても厄介な問題になる」

一方、ハミルトンはルクレールと同じ問題を経験していたわけではなかった。むしろ、タイヤを準備するためのアウトラップは「本当に良かった」と感じており、セッション最後のアタックも比較的スムーズにまとめられたという。

ハミルトンは、フェラーリがパワーユニットをどのように運用しているかが、ペースの差につながっているのではないかと推測した。全体的な出力の違いに加え、モーター出力が途切れるタイミングも関係していると考えている。

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

「まだデータを確認していないけれど、週末を通じてストレートを見ていると、例えばターン1までの区間でマックスと比べると、こちらが出力をカットした後も相手は加速し続けている。ターン11への進入など、ほかの場所でも同じようなことが起きている」

「ターン12では、ラップのほかの区間と同じくらいの差なのかもしれない。オーバーレイ（GPSデータ）を見れば分かる。何が起きたのかは分からないけれど、僕のマシンの感触は本当に良かった。ラップもしっかりまとめられた。単純に相手のほうが速かったんだ」

「僕たちが負けているのは、パワーユニットの部分だけだと思う。マシン自体は本当に優れている。少なくとも他のチームと同等で、おそらく少し上回っているくらいだ。ただ、他のチームはシャシー面で差を詰めてきた」

「レッドブルはダウンフォースの面で差を縮めてきた。メルセデスも、数戦前から少なくともコンマ3秒分に相当するアップグレードを投入した。彼らも、その性能をどう引き出すかを理解し始めていると思う」

「今ではコーナーで僕たちと同等の速さを発揮している。一方で僕たちは今シーズン、ストレートでの速度差を埋めるための一歩を踏み出せていない」

ハミルトンの見立てでは、レッドブル・フォード製パワーユニットに対して、フリー走行のペースから判断してストレートでコンマ3〜4秒ほどの差があるという。フェラーリはコーナーでの速さだけでは、その差を埋められなかった。

問題が本当にタイヤに起因するのであれば、フェラーリは決勝を通じてタイヤ温度を適切に管理できるはずだ。しかし、特に長いバックストレートでパワーユニットのパワー不足を補うのは、はるかに難しいチャレンジとなりそうだ。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 「コラピントはアルゼンチン人だからペナルティを受けた」元『トップ・ギア』司会者のブラックジョークが物議……アルピーヌが声明出す事態に

More from

Jake Boxall-Legge





F1メカ解説｜フェラーリが投入したアップデート、その効果は0.1秒未満？ 本拠地から遠い遠いアメリカに持ち込んだ理由



F1



F1



アメリカGP



1 日前



F1メカ解説｜フェラーリが投入したアップデート、その効果は0.1秒未満？ 本拠地から遠い遠いアメリカに持ち込んだ理由





ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」



F1



F1



アメリカGP



2 日前



ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」





FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」



F1



F1



アメリカGP



4 日前



FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」

More from

シャルル ルクレール





フェラーリ、アメリカGPで今季最後のアップデート投入。バスール代表「再びあらゆる面で安定したパフォーマンス発揮が目標」



F1



F1



アメリカGP



2 日前



フェラーリ、アメリカGPで今季最後のアップデート投入。バスール代表「再びあらゆる面で安定したパフォーマンス発揮が目標」





ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」



F1



F1



シンガポールGP



13 日前



ルクレール、スタート直後の攻防でリスク冒さず「そうしなかったら壁に突っ込んでいただろう」





ハミルトン、SQ3のアタック戦略を悔やむ「間違った判断だった。SQ2までは良い感じだったのに」



F1



F1



シンガポールGP



15 日前



ハミルトン、SQ3のアタック戦略を悔やむ「間違った判断だった。SQ2までは良い感じだったのに」

More from

フェラーリ





連勝レッドブルは最強チームじゃない？ フェラーリ代表語る「スタート直後の1コーナーをうまくやれていれば、我々が勝ったかもしれない」



F1



F1



シンガポールGP



11 日前



連勝レッドブルは最強チームじゃない？ フェラーリ代表語る「スタート直後の1コーナーをうまくやれていれば、我々が勝ったかもしれない」





F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗



F1



F1



シンガポールGP



12 日前



F1分析｜フェルスタッペン、VSC中にピットストップしたかった？ ”壊れかけのラジオ”越しの訴え。フェラーリは戦略失敗





全部自分のせいだ……ルイス・ハミルトン、戦略ミスの責任を認める「チームに貢献したかった。次、必ず挽回する」



F1



F1



シンガポールGP



13 日前



全部自分のせいだ……ルイス・ハミルトン、戦略ミスの責任を認める「チームに貢献したかった。次、必ず挽回する」

最新ニュース





フリー走行最速だったフェラーリ、予選で”不発”だったのはなぜなのか。ルクレールとハミルトンが主張するふたつの問題



F1



F1 F1



アメリカGP



6 分前



フリー走行最速だったフェラーリ、予選で”不発”だったのはなぜなのか。ルクレールとハミルトンが主張するふたつの問題





「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



1 時間前



「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解





MotoGPオーストラリアGP決勝、最高峰クラスも悪天候で中止に。マルク・マルケス、大量リード拡大のチャンス失う



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



4 時間前



MotoGPオーストラリアGP決勝、最高峰クラスも悪天候で中止に。マルク・マルケス、大量リード拡大のチャンス失う





ボッタスのキャデラック離脱はもはや既定路線？ ブコウスキー代表「シートが決まっていない全員から連絡をもらっている」 しかし最優先は”アメリカ人”



F1



F1 F1



アメリカGP



4 時間前



ボッタスのキャデラック離脱はもはや既定路線？ ブコウスキー代表「シートが決まっていない全員から連絡をもらっている」 しかし最優先は”アメリカ人”

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録