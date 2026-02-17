今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」

本文へスキップ

新レギュレーション下の今年のF1マシンは、高速コーナーの通過スピードが、昨年よりも50km/hほど遅くなっていると、フェルナンド・アロンソは語る。

Benjamin Vinel Ronald Vording
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Aston Martin

　アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、2026年型マシンの性能を最大限に引き出すためには、高速コーナーをこれまでよりも50km/hほど遅く走らなければいけないと語った。

　2026年のF1マシンは、新レギュレーションの導入により、エネルギーマネジメントの重要性が大いに増す。そのため、減速時にできる限り多くのエネルギーを回生し、最適なタイミングで使う必要がある。高速コーナーで電気エネルギーを使っても、得られるタイムは小さく、ロングストレートに集中した方がいい場合の方が多い。

　バーレーンテスト最終日、アロンソはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が「今年のF1マシンは、ステロイドを投与されたフォーミュラEみたいだ」と発言したことについて尋ねられた。

　アロンソはフェルスタッペンの意見に完全に異議を唱えることはしなかったものの、結論を出す前に数戦見守る必要があると主張した。アロンソは、バーレーン・インターナショナル・サーキットの重要な部分は、ターン12であると語った。このターン12は、サーキットで最速のコーナーである。

「ここバーレーンでは、ターン12が歴史的に見ても非常に難しいコーナーだった」

　アロンソはそう語った。

「以前は、ターン12を全開でクリアできるようにダウンフォースレベルを設定していた。つまり新品タイヤでターン12を全開で通過できるところまでダウンフォースレベルを下げ、そこからレースに臨むんだ。つまりラップタイムを縮めるには、ドライバーのスキルが決定的な要素になっていたんだ」

「でも今はターン12の通過スピードが50km/hくらい遅くなっている。そこでエネルギーを無駄に使いたくないし、ストレートで全力を出し切りたいからだ。つまり、ターン12を260km/hではなく、200km/hで走らせるならば、シェフだってそのスピードで走れるよ。でも、エネルギーを無駄にしたくない。ストレートで全力を出し切りたいんだ」

「マックスのコメントは理解できる。ドライバーからすれば、コーナーで5km/h速く走って差をつけたいところだろう。でも今は、次のストレートでエンジン（パワーユニット）にどれだけエネルギーが残っているかで、勝負が決してしまうんだ」

「でも同時に、これはF1であり、F1は昔からそうだった。今はエネルギーが重要だけど、2年前にフェルスタッペンが圧倒的強さを誇った時には、ダウンフォースが重要だった。彼らは280km/hでコーナーを駆け抜けることができたけど、僕らはダウンフォースがなかったから、250km/hでしかコーナーを駆け抜けることができなかった」

「結局のところ、これはF1だ。バイザーを閉めたら走り出す。他のモータースポーツと変わらない。バーレーンでは、時々レンタルカートで走る。そのコースは素晴らしいので、レンタルカートは楽しいよ。だから僕らは今でもモータースポーツは好きだし、競争するのも大好きだ」

「レギュレーション上、ドライビングスキルがそれほど重要視されないのは理解している。でも3〜4レースも走れば、もっと良いアイデアが浮かぶかもしれない」

　アロンソは2001年にF1デビューした。今でもその頃のマシンを懐かしく思っているという。当時のF1は、タイヤマネジメントなど重要視されておらず、全開で攻め続けることができた。

「純粋なドライビングに関しては、先週も申し上げたように、1990年代後半から2000年代前半は、ドライブする時のアドレナリンと、ドライバーのスキルという点において、僕にとっては無敵な時代と言えるだろう。コーナーを速く走り、マシンの限界に挑戦していた頃だったからね」

