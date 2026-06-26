ホンダF1、今季ADUOアップグレード2回獲得も新型パワーユニット投入は1回のみの予定。今夏＆来季の改善に注力

アストンマーティンF1チームにパワーユニット（PU）を供給するホンダは、今季は2度の性能アップグレードが可能にもかかわらず、1回しか実施しない方針であることを明かした。

新規則初年度である2026年シーズンのF1では、ADUOと呼ばれる制度があり、ベンチマークとなるエンジン性能に対して後れを取っているメーカーには追加の開発やアップグレードが許可される。カナダGP終了後の最初の測定ではレッドブル・フォード・パワートレインズがベンチマークとみなされ、ホンダのV6エンジンはそこから出力面で4％以上劣っているメーカーのひとつと判定された。

これにより、ホンダは今シーズン中にパワーユニットを刷新する機会を2回、そして2027年に向けた開発トークンも2回分得ることになった。しかしながら、今季アストンマーティンと共に厳しいスタートを切ったホンダは、今季中のアップデートは夏休み前後に行なう1回に絞る方針を採っている。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー（GM）兼チーフエンジニアの折原伸太郎氏は「新型エンジンを夏頃に投入することを計画しています。それ以降、今季中のステップはないと思います」と語る。

motorsport.comの取材では、ホンダは2026年と2027年のPU開発プログラムをそれぞれ独立させている模様。前者は夏に予定されるADUOのアップグレードに取り組んでおり、後者は来季開幕時に大幅な競争力向上を実現するための開発を全力で進めている。

折原GMは、今回のアップデートが劇的な性能向上をもたらすわけではないとしながらも、十分な前進になるとの見方を示した。

「私たちは夏頃に、しっかりとした改善を果たすことに集中しています。まだ多くのレースが残っていますから」

「小さな改善ではありませんが、とはいえ奇跡のようなことが起きるとも思っていません。ですがしっかり前進できるよう、懸命に取り組んでいます。（アップデートは）夏休み前か、あるいは夏休み後になると思います」

一方でホンダと異なるアプローチをとったのがフェラーリとアウディ。彼らはモナコでADUOの対象メーカーが内示される前段階から救済対象となることを見越してアップデートの計画を立てており、アウディは前戦バルセロナで、フェラーリは今週末のオーストリアで早々にアップグレードを実施するという形をとった。

アウディのアップグレードの早さに驚いたかという質問に対して折原GMは「彼らには彼らのプロジェクトがあり、ホンダにはホンダのプロジェクトがありますからね」と言う。

「我々は自分たちの計画に集中しています。性能向上のためには大きなリスクも伴いますので、それを今回や前回のレースで行なうのではなく、夏にしっかりとステップを踏む……そういった計画にフォーカスしています」

ホンダの新型PUは、アストンマーティンが準備中の大規模な空力アップデートと同時期に投入されるとみられているが、チームのチーフトラックサイドエンジニアのマイク・クラックによると、両者はそれぞれ承認が得られ次第の投入になるという。

「両者は互いに依存しているわけではない」

「もちろん全員が全力で取り組んでいる。締め切りは可能な限り後ろへ延ばしつつ、準備ができればすぐに投入する」

今季序盤戦は新規参戦チームのキャデラックとの最下位争いに甘んじているアストンマーティン。コンストラクターズランキング上は、波乱のモナコでフェルナンド・アロンソが10位入賞を果たしたアストンマーティンが上になっているが、断続的なアップグレードを行なうキャデラックにパフォーマンス面で後れを取り始めている状況だ。起死回生を目指す夏の大型アップグレードまでは、我慢のレースが続く。