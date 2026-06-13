5連勝絶好調のアントネッリ、デビューイヤーが糧に「苦労して良かった。大きく成長できた」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは今季絶好調。ランキング首位でタイトル争いをリードしているが、デビューイヤーの2025年に苦戦を経験できたことが役立っていると話した。

アントネッリは2026年シーズンの第2戦中国GPでキャリア初勝利を収めると、そこからは連戦連勝。第6戦モナコGPで5連勝となり、ランキング首位を独走している。

昨年18歳でF1デビューを果たしたアントネッリは、ルーキーイヤーに数々のミスも犯してきたため、カスタマーチームへの降格もウワサされていたが、その苦戦からの経験が貴重な学びの機会だったと振り返った。

「昨年は間違いなく大きな転機だった」と、アントネッリはバルセロナ・カタルニアGPを前に語った。

「特にヨーロッパラウンドで苦しい時期を過ごしていた頃は、自分自身をかなり疑っていた」

「でも今年は違う物語になっている。もちろんF1で1年を過ごせば、ドライバーとしてだけでなく人間としても大きく成長する。昨年の苦しい期間を通じて、自分自身をより深く知ることができたと思う」

「だから当時は本当に辛かったけれど、今振り返ればあの経験があったことにとても感謝している。あれによって大きく成長できたし、自分自身について多くを学ぶことができた」

Race-ending shunt in Austria was among several low points last season Photo by: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

アントネッリは昨年、カナダGPで初表彰台を獲得したが、その後は不調に喘いだ。当時導入した新しいサスペンションジオメトリを元に戻すまでそれは続き、結局アントネッリはかなり自信を喪失することになってしまった。

今シーズンはより自信に溢れた姿を見せており、時に集中力を欠くことはありつつも、先日のモナコでも見せたようにプレッシャーのかかる難コースでも堂々とした走りをしている。

もし毎戦このレベルのパフォーマンスを発揮できるなら、彼は手が付けられない存在になるかもしれない。

「今年は今のところ、自分を疑ったり不安になったりすることはない」

アントネッリはそう語る。

「ただ、自分自身の中でまだ答えを見つけなければならない疑問は残っている。短期間でどこまで成長できるのか、さらにどれだけ自分を追い込めるのか。どれだけ成長できるのか、そして自分のポテンシャルはどれくらいあるのかということにね」

「まだ答えの出ていない問いはたくさんある。そして、それらを知るにはもう少し時間が必要だということも分かっている」