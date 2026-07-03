アントネッリ、苦戦オーストリアでさらに自信ゲット！「思い通り行かなくてもチームと一緒ならできる」

メルセデスF1のアンドレア・キミ・アントネッリは第8戦オーストリアGPでは比較的苦しみ、3位フィニッシュに留まった。しかしこのレースウィークを経て、彼は自信を深めているようだ。

アントネッリはオーストリアGPで好調な滑り出しを見せていた。FP2ではトップタイムをマークし、予選でもポールポジションを争う立場だった。しかし、予選終盤にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）がクラッシュしたことで状況が変わった。

フェルスタッペンのクラッシュ後、アントネッリはダブルイエローが出ていると誤認してアタックを中断。しかし実際はシングルイエローであり、チームメイトのジョージ・ラッセルは減速をしつつもアタックを成功させ、ポールポジションを獲得。アントネッリは4番手スタートとなった。

レースでアントネッリはポジションを取り戻そうと序盤に攻めすぎた結果、コースオフもあり5番手に後退。そこから改めて追い上げて、3位でのフィニッシュとなった。レースはラッセルが勝利し、タイトル争いで首位のアントネッリはリードを40点まで削られた。

しかし不本意な週末だったことを考えれば、これは十分に力強い結果だったと言える。アントネッリ本人も、”悪い週末”でこの結果ならとむしろ自信としている。

「だからこそ、あらゆるチャンスを最大限に生かし、あらゆる結果を最大化しようとすることが重要なんだ」と、アントネッリはイギリスGPを前に語った。

「もちろん（オーストリアは）素晴らしい週末ではなかった。うまくいかなかったことがたくさんあった。でも結局のところ、それも学習の一部だし、すべて経験なんだ」

George Russell, Mercedes, Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

「もし“悪い週末”がああいう形になるなら、僕は喜んでサインするよ。なぜなら、それでも3位だったし、レース後半は非常に強かったからね」

「物事が自分の思い通りに進んでいないように見える時でも、チームと一緒なら素晴らしい結果とパフォーマンスを引き出せるという自信をさらに得ることができた」

「今はパフォーマンスもペースもある。だから大事なのは、毎週末すべてをうまくまとめ上げて、すべてのセッションを最大限に活用することなんだ」

今後、アントネッリがルーキーイヤーからどれだけ成長したかを測る試金石となるのは、レッドブルリンクで犯したミスから学べるかどうかだろう。

メルセデス代表のトト・ウルフは、2025年シーズンに何度か見られたような不要なミスを彼が克服したように、今回の失敗も二度と繰り返さないと確信している。

そしてアントネッリは次のように続けた。

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

「オーストリアでは、総合的に見ると僕たちが最速だった」

「それから2番手、3番手のチームも本当に強かった。その中で巻き返せたのは良かったけれど、十分ではなかった」

「正直に言えば、僕は少しパーティーに遅れて到着したようなものだった。最初の2周でマックスに対してポジションを失ったのは理想的ではなかった」

「それに最初のスティントではブレーキにもかなり苦しんだ。その後は対処できるようになったとはいえ、ブレーキングで攻めるのが本当に難しかった」

「そのせいでかなりタイムロスしてしまった。最初の2周とマックスにポジションを奪われたことが、間違いなくレースの流れを変えてしまった。もしポジションを守れていたら、たぶん違う展開になっていただろう。でも実際にはそうならなかった」

「だから今後同じ状況になったら、もう少し冷静でいることを心掛けたい。そしてそこから組み立てて、自分のペースを賢く使うようにしたい」

ルーキーイヤーの2025年とは全く違うシーズンとなっているアントネッリ。彼は「こんなに力強いスタートになるとは正直予想していなかった」と語る。

「でももちろん文句なんてないよ。ただこの流れを維持して、さらにレベルを上げ続けたい」

「もちろんプレッシャーは以前より大きくなっている。でもプレッシャーがかかる時こそ輝くチャンスだと思っている」

「ただ、基本的には一戦一戦に集中していくだけだ。チャンピオンシップのことや他のことを気にしながら走ろうとは思わない。ただベストを尽くす。そしてシーズン終了時にどこにいるかを見てみたい」