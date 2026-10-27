F1 アメリカGP

ピアストリ、チームオーダーで序盤にノリスを先行させる。その背景をマクラーレンが説明「ここはランドが得意としているサーキット」

アメリカGPでオスカー・ピアストリがランド・ノリスを先行させたことが理に適っていた理由について、マクラーレンのアンドレア・ステラ代表が説明した。

Benjamin Vinel Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/27 3:19

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: Kym Illman (Getty Images)

マクラーレンのチーム代表であるアンドレア・ステラが、F1アメリカGPでオスカー・ピアストリに対してランド・ノリスを先行させるよう指示した理由を説明した。

マクラーレンはアメリカGPの予選でメルセデス、レッドブル、フェラーリといった4強のライバルに太刀打ちできず、グリッド4列目からのスタートになった。レース序盤の7周はピアストリがノリスの前を走っていたがペースは振るわず、前を走るジョージ・ラッセル（メルセデス）にもついていくことができていなかった。

ノリスは無線で、チームメイトに「前を塞がれている」と不満を訴えた。これを受けてマクラーレンはピアストリにチームメイトを先行させるよう指示し、ピアストリは8周目のターン1でその指示に従った。その後、ノリスは7周で4秒の差を築いた。

ステラはこの一件について次のように説明した。

「週末を通じて、ランドの方がオスカーより少し速いことは分かっていた」

「ここはランドが得意としているサーキットであり、一方でオスカーがやや苦戦するサーキットのひとつでもある。特に今年のオスカーにとっては、難しい状況だった」

「オスカーの最大の強みは、一度基準となる感覚を掴めば、周回を重ねるごとの積み上げでタイムを稼いでいけることだ。しかし、ここでは周回ごとに状況が異なるため、オスカーにとっては難しい一方、逆にランドの強みが生きる状況でもある。ランドの強みは、特にマシンがスライドするような状況でも、路面やコンディションの変化に柔軟に適応できることだからだ」

「そうした背景があったので、レース前に話し合いを行なった。もしランドがオスカーの後ろを走っていて、オスカーが前方のマシンについていけないのであれば、ランドにチャンスを与え、前のマシンを攻められるかどうか試してもらおう、と。そして、実際にそのとおりにした」

この判断は、シンガポールGPのスプリントレースで同士討ちがあったマクラーレンにとって、大きな意味を持つものだった。

「これはチームとして、そしてドライバーたちと共にチームの利益を大切にしていることを示すひとつの方法だ。チームの利益を重視するということは、これまでもずっと話し合ってきたことだ」とステラは言う。

「特にシンガポールの後は、マクラーレンが本来あるべき位置に戻るために、全員が一丸となって協力することがいかに重要かを改めて確認した。我々が目指しているのは、予選でオスカーとランドがフロントロウを独占し、優勝を争い、その上でチーム内の競争を管理していくことだ」

「しかしマクラーレンを再びトップへと押し上げていく上では、全員が力を合わせなければいけない」

■ノリスは1ストップで表彰台争うも……

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

マクラーレンは決勝レースで他のトップチームに対抗するため、フェラーリのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトン、そしてマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が2ストップ作戦を採用する中、1ストップ戦略を選択した。

その結果、ライバルが2回目のピットストップを終えた段階でノリスは2番手まで上がった。レース終盤は2ストップの上記3台に追い立てられてポジションを落としたが、それでもアイザック・ハジャー（レッドブル）とジョージ・ラッセル（メルセデス）をアンダーカットした形となり、5位でフィニッシュした。ピアストリもラッセルを上回り、7位に入った。

この戦略について、ステラはこう語る。

「我々はハードタイヤを活用しようとした。フリー走行では速さがあるように見えていたし、他のチームがより柔らかい側のタイヤ選択をしてくることも分かっていた」

「最初のスティントを終え、他のチームが少し苦戦していることが分かると、ハードタイヤを使うことが追い上げるための有効な手段になるかもしれないという手応えを得た。実際、第2スティントではフェラーリの2台とフェルスタッペンとの差を縮めていた」

「ある段階で、我々は1ストップでいくことを決断した。2ストップにすればどうしても彼らの後ろにとどまることになるからだ。1ストップなら、セーフティカーが出た場合もそれを利用できる可能性がある。今回は出なかったがね」

「マドリンクで起きたことへの埋め合わせを、我々はまだ待っているところだ。いずれ埋め合わせがあるだろう」

ノリスが不運なタイミングのバーチャルセーフティカーによって勝利を失ったスペインGPの一件に言及したステラ。彼はまた、ノリスが2ストップのライバルを実際に抑え込めるかどうかは予想できなかったとしたが、「試してみる価値はあった」と語る。

「正直なところ、フェルスタッペン、そして特にルクレールを抑えるのは難しいと思っていた。その後ろのハミルトンに関しては、ハードタイヤが最後にどのくらいグリップするかにかかっていると考えていた。誰にも予想できなかったが、試してみる価値はあった」

「戦略をうまく実行できたことには満足しているし、今日どのタイヤを使うべきだったのかをある程度理解できたことにも満足している。アップデートによってマシンが改善したように見えることも前向きな材料だ」

「しかし、予選のパフォーマンスを改善する必要がある。また、表彰台を安定して争い、何よりも優勝を狙えるようになるためには、マシンをさらに改善し続けなければならない」

マクラーレンは、ノリスがマドリードで優勝争いを演じて3位に入って以降、4戦連続で表彰台を逃している。これは2023年ラスベガスGP〜2024年サウジアラビアGP以来のことであり、ここ最近の不調を示す統計となっている。

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