F1 シンガポールGP

メルセデス、シンガポールで新旧パッケージを使い分けた理由は？ チーム首脳が解説「学びを加速させるため……協力してくれたラッセルに感謝」

シンガポールGPでメルセデスは、ジョージ・ラッセルのマシンを旧仕様に戻した。その理由について、メルセデスが詳しく説明した。

Benjamin Vinel

編集: 2026/10/17 10:11

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George Russell, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メルセデスは、セパン・インターナショナル・サーキットで開催されたバーレーンGP in マレーシアに、新しいフロアとボディワークなどからなる、アップデート版パッケージを持ち込んだ。にも関わらず、レースは期待外れのパフォーマンスに終わったため、今後の対策が迫られることになった。

その結果メルセデスは、翌戦シンガポールGPで、2台のマシンの仕様を分けるという策に出た。アンドレア・キミ・アントネッリは引き続き新仕様のパッケージを使ったが、ジョージ・ラッセルは旧仕様を選択。ラッセルはこのグランプリで、パワーユニット（PU）交換によるグリッド降格ペナルティを受けることが決まっていたため、ラッセル自身がパッケージを戻し、新仕様の問題を探るために活かすことを求めたという。

そしてこのパッケージを分けるという選択について、メルセデスのチーム副代表であるブラッドリー・ロードは、メルセデスのポッドキャスト番組でこう説明した。

「シンガポールで実験を行なった理由のひとつがコスト制限だった」

そうロード副代表は言う。

「スプリントフォーマットの週末で、テストをする条件としては理想的とは言えなかったかもしれない。しかし、実際に走らせて実験することを通じて学習するのが、最も手早い方法だったんだ。また以前の構成で使用していたコンポーネントをそのまま使い、ジョージのマシンの仕様を戻すことで、新旧のマシンを並行して走らせ、実走行での学習を行なうという、最も効率的な方法でもあった」

「セパンで確認された挙動の一部が、風洞やシミュレータでの予測範囲外であったり、我々の予測と完全には一致しなかったりすることが分かったからだ」

「それは常に存在するが、どのチームにも共通する制約だ。だからこそ、その中で最大限のパフォーマンスを発揮し、最高の結果を出せるかどうかが我々の課題なんだ」

メルセデスのテクニカル・ディレクターを務めるシモーネ・レスタは、セパンが今季のF1開催サーキットの中で「全く異なる」コースであることが、メルセデスが苦戦した理由のひとつだと説明した。

「非常に難しいコースだ」

そうレスタは説明する。

「路面状況も他とは大きく異なり、コンディションも非常に変わりやすい。非常に暑くなることもあれば、あっという間に雨が降ることもある。気温も非常に高く、タイやの摩耗も激しい。様々な特徴があるんだ」

「平均的なコースと比較すると、セパンは明らかに異質なコースだと言えるだろう。そのため、あのコースでのデータが、他の全てのコースでそのまま通用するとは限らないという確信があった。あのコースでは競争力があるという自信を持ってレースを終えることができたが、シミュレーションで期待していたほどの進歩は、あの特定のコンディションでは見られなかったかもしれない」

「だからこそ我々は疑問を抱いていた。そして疑問を解消する最善の方法は、実際にテストを行なうこと、それもできるだけ早くテストを行なうことだった。じっくりと考える時間が必要な場合もある。しかし我々は、『よし、次のレースですぐにテストして、パッケージの状態を確認し、自分たちの立ち位置を把握しよう』と決めたのだ。そして期待通りの結果を得ることができた」

「ジョージがテストに協力してくれると言ってくれたのは、本当に素晴らしいことだったと思う。彼は常にチームプレイヤーであり、チームのことを常に考えてくれている」

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

レスタ曰く、アップデート版のパッケージでは、ダウンフォースが確実に増しているという。しかしダウンフォースがマシン全体に均一に伝わってはいないためにバランスが崩れ、フロントのグリップが予想以上に強くなってしまっているようだ。

「マシンの作動領域を改めて調整する必要があるのだ」

レスタはそう続ける。

「それには時間がかかる。しかも比較的短い週末……つまりスプリントレースの週末では、少し走って比較したらすぐにスプリントレースに突入し、マシンをいじる余裕はなくなる。そしてスプリントレースは雨だったし、そのすぐ後には予選だ」

「長い週末ではあるものの、周回数のことを考えると比較的短い。だから、できる限り学習スピードを加速させる必要があるんだ」

なお興味深いことに、メルセデスはシンガポールGPに新しいフロントウイングを持ち込んだ。ただアントネッリはFP1でのみこの新型ウイングを使い、その後はすぐに旧仕様に戻した。

「ラッセルの旧仕様のマシンを比較して学習を加速させたかったので、FP1走行中に新しいフロントウイングのテストも行なった」

レスタはそうコメントした。

「短期間で多くの変更を加えたのは、短期的、中期的にできるだけ早く学習することが目標だったからだ。そして、新しいフロントウイングもテストしたかった。このウイングはもちろんこのレースで使う予定はなかったが、旧仕様のウイングと比較してデータを取得し、そのデータを持ち帰って、次のレースに向けて準備を整えたかったんだ」

「だからこれは将来への投資と捉える必要もある。データを収集し、理解を深め、そしてその上で考えてシミュレーションを行ない、シミュレータで走らせ、次に進むんだ」

またロード副代表も、次のように語った。

「FP1で新型フロントウイングを走らせたのも、結果的にはよかったと言えるだろう」

「今回の経験から得られた知見は、アップデートされた構成で新しいフロントウイングを搭載した2台のマシンでオースティンに臨む際に、より良いスタートを切るための大きな助けとなるはずだ。これまで効果的に活用できていなかった、より高いピークパフォーマンスを最大限に引き出せることを期待している」

しかし新しいフロントウイングを、シンガポールの週末を通して使わなかったのはなぜなのか？ そう尋ねると、ロードはこう語った。

「新しいフロントウイングは、ひとつしか用意していなかった」

「開発を急いだため、ひとつしかなかった。それを損傷させてしまったら、（仕様違いのウイングに交換することになり）ピットレーンスタートを余儀なくされるリスクがある。そのバランスを考えると、予選やスプリント、決勝レースでこのウイングを使うのは得策ではないと判断した。しかし、今回の経験から得られた知見は、とても有益だった」

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