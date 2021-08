レッドブルのマシンは「まるで違うカテゴリーみたい」　ペレスがRB16Bへの適応に苦労した理由

今シーズンからレッドブルに加入したセルジオ・ペレス。昨年まで中団グループで活躍してきたペレスにとっては、待ちに待ったトップチームでの”チャンス”だった。しかしペレスにとっての2021年シーズン前半は、彼が望んでいたほど単純なモノではなかった。

シーズン開幕前のテスト、そして金曜日のフリー走行の時間が短縮されたことによって、チームを移籍したドライバーは今季、新たなマシンに慣れるのが難しい状況となっている。

ペレスはそんな中でも、エミリア・ロマーニャGPではフロントロウを獲得し、さらにアゼルバイジャンGPでは勝利を手にしたものの、フラストレーションが溜まるレースも数多くあった。

ペレスにとって問題の核となっているのは、トップチームで走った経験がほとんどないということではない。レッドブルのマシン造りの哲学は、彼にとっては非常に異質なモノであったため、別のカテゴリーに挑むつもりで学ばねばならなかったという。

「このマシンでラップタイムを引き出す方法、乱れた空気の中で戦う方法などは、僕がこれまでやってきたのと比べて、大きく異なる」

ペレスはそうmotorsport.comに対して語る。

「それに加え、タイヤを労る方法も違った。マシンごとにホイールリムの加熱や冷却の要件が異なるし、それがタイヤに関係してくる」

「正直にとって、まるで別の世界みたいだった。まさに違うカテゴリーに来たような気がした」

ペレスは、ザウバー時代の2012年に活躍が認められ、2013年にはマクラーレン入りを果たした。しかしこのシーズンはうまくいかず、中団グループのチームに逆戻り……ただ、トップチームと共に仕事をするのは、レッドブルが最初ではない。

レッドブルへの適応を難しいモノにしたのは、これまでとは全く異なるアプローチを必要とするマシンだけでなく、チームがタイトル争いをする立場にあるということもある。そのことにより、ペレスに対するプレッシャーと注目度が、信じられないほど上がっていることを意味している。

「大きなチャンスだけど、僕も哲学を大きく変えたことを認識している」

そうペレスは説明する。

「マシンからどうラップタイムを引き出すかということについては、非常に考えが異なるチームに移った。でもチーム移籍は、予想以上に困難だった。チャンピオンシップのために戦っているチームだからなおさらだね」

「チャンピオンシップを目指して戦うチームにいるのは、素晴らしいことだ。でも同時に、とても難しいことだった。チャンピオンシップを目指して戦う時、マシンに完全に適応するのは難しかった。僕には、それをするチャンスがなかったんだ」

「僕はマシンから、そしてチームから多くのことを学んでいるところだ。これまでとは異なる哲学、エンジン、そしてマシンがあるチームに加わった。だから、その学習を続けているところだ。そして、ただ改善を進めていくことで、物事はよくなっていくんだ」

「しかしそれは簡単なプロセスではなく、継続的なプロセスだ。新しい構造……レッドブルのような非常に大きい構造に加わると、地に足をつけて過ごすのは難しい。でも、そこには到達することができた」

Sergio Perez took his first Red Bull win in Azerbaijan.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images