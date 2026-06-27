アップデート投入も、レッドブルはオーストリアGP初日に苦戦……しかし手応えあり「以前のパッケージよりも明らかに優れている」

レッドブルはF1オーストラリアGPで、マックス・フェルスタッペンが「極めて重要」と表現したアップデートをマシンに投入した。しかしその初日の走行では、明確な効果を得ることができなかった。

フェルスタッペンはオーストリアGPの初日2回のフリー走行を共に4番手で終えた。しかし最速だったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリからは0.5秒以上遅いタイムしか記録できなかった。

フェルスタッペンは無線で、特にターン3で問題があると不満を漏らした。ターン3のエイペックスで、レッドブルのエンジンの回転数が落ちてしまい、その回転数が再び上がるまでには時間がかかる……そんな奇妙な症状に見舞われたのだ。

フェルスタッペンはこれを”不安定”と表現。チームメイトのアイザック・ハジャーも同様の報告をした。

「リヤタイヤがグリップしてしまってロックアップし、サポートを全く失ってしまうんだ。リニアなグリップではなく、とても不安定だ。常にグリップを予測しなければいけない。そしてアクセルを踏み込むと、エンジンがそれに追いつこうとして、コーナーの出口ではホイールスピンを起こしてしまうんだ」

そうフェルスタッペンは語った。

「本当に酷い状態だ。このコーナーでどのくらいタイムを失っているのか分からない。とにかく最悪だ」

レッドブルのテクニカルディレクターであるピエール・ワシェは、問題の根本的な原因はエンジンに関連した部分にあると認め、予選までにこの問題に対処する必要があると語った。

「エンジンとマシンのマネジメント方法に、明らかに問題がある。これを修正するか、あるいは回避策を講じる必要がある」

これはレッドブルだけの問題ではないようだ。レーシングブルズのドライバーであるアービッド・リンドブラッドも、以前から同様の問題に悩まされてきたと明かしている。しかし、レッドブルにこの影響が及んだのは、今回が初めてだ。

しかしレッドブルは一夜にしてバランスの問題を解決できるのだろうか？

エンジン関連の問題に加え、マシンのバランスの問題も、レッドブルのふたりのドライバーを悩ませた。しかしワシェによれば、その問題は理論的に説明できるという。

レッドブルは今回大規模なアップデートを投入した。それによってマシンの特性が変化し、これまでのレースウィークエンドで得られた知見の全てが有効だとは限らなくなっているというのだ。

「毎回同じ問題に直面する。マシンに大幅な変更を加えると、特性が少しずつ変化し、バランスも変わってくる」

そうワシェは語った。

「そうなると、それぞれのセットアップ要素の感度が、ドライバーの要求やニーズにどう影響するかを把握する必要がある」

「これはFP2で学び、FP3と予選に向けて改善していくべき点だ」

ハジャーによれば、まさにそれこそが、レッドブルが改良版のパッケージの真価をまだ判断できていない理由だという。

「今のところ、バランスが完全に崩れて苦戦している。だから、最大限の性能を引き出すのが難しいようだ。今夜は徹底的に検証する必要がある」

ハジャーがそう語るように、進歩の真価はまだ不明だが、ワシェは今回のアップデートによって前進できるはずだと確信している。

「重量とダウンフォースの面で、以前のパッケージよりも明らかに優れている。しかし実際にどの程度のダウンフォースを得られているかをもっと正確に把握するためには、もっと詳しく見ていく必要がある」

ハジャーによれば、適切なバランスを見つけることができれば、ドライバビリティの向上にもつながるはずだという手応えを得ているという。

「FP2ではかなり良いフィーリングだった。それは朗報だ。でもまだ目標とするレベルには達していない。少なくともドライブしやすくなったので、明日はいつもよりもパフォーマンスを発揮しやすいはずだ。それは良いことだけど、セットアップに関しては、マシンは明らかに僕らの理想の状態には達していない」