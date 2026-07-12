フェラーリの“積極アップデート”、正反対な戦略のアストンマーティンにはどう映る？「もしやるなら、かなり前から計画しないとね」

2026年シーズンに導入された新レギュレーションによって、F1の勢力図は書き換えられた。昨年はマクラーレンがダブルタイトルを獲得したが、今季はメルセデスがスタートダッシュを決めている。

しかしながら、各チームのマシンパフォーマンスが収束していた昨シーズンとは違い、新規則初年度はアップデートによる性能向上の幅も大きく、終盤に向けてどのような序列になっていくのかは未知数だ。特にフェラーリの開発は印象的であり、彼らはSF-26を積極的にアップデートすることでメルセデスとの差を縮めている。

ただこの開発方針はパドック内でも物議を醸している。特にメルセデスのトト・ウルフ代表は、予算制限が敷かれている現代F1において、なぜフェラーリはこれほど頻繁にアップデートできるのか疑問を呈している。

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、長年の友人でもあるウルフがシルバーストンで自分たちを名指ししたことを快く思っていなかった。彼はこう語る。

「少し不思議に感じた。だいたい、シーズンの最初からパフォーマンスを向上させられるなら、どのチームだってそうするだろう。最後の2レースだけコンマ数秒速くなるくらいなら、5レース速く走れる方がいい」

そもそもフェラーリにはマシンを段階的に進化させ続けられるだけの体制が整っている。これは最近のレッドブルも同様だ。しかしその一方で、中団以降のチームにとってそれは簡単なことではない。

ウイリアムズは昨シーズンの躍進から、今季はさらに成績を伸ばすことが期待されていたチームだ。しかしそんな期待とは裏腹に、今季は厳しいスタートを切っている。そして彼らはフェラーリのように、積極的な開発を進めることができていない。

ジェームス・ボウルズ代表は、その理由をこう説明する。

「たとえ全てが順調に進み、うまくいっていたとしても、その効率性のレベルはこの10年で体制を確立してきたF1チームには及ばない。これは紛れもない事実だ」

「彼らにははるかに効率的なプロセスが存在する。ウイリアムズを例に挙げると、根本的な資金不足によって適切なレベルの外部供給ネットワークを持っていなかった」

「一方でメルセデスは12年をかけて、素晴らしいサプライヤーとその中にいる優秀な人材と関係値を築いてきた。そうすることで、適切なコミュニケーションと作業によって、期限までに製品を作り上げる体制ができているのだ」

「基本的なことではあるが、それが欠けてしまっている状況では、他が10年かけて築いてきたものを2年で作り上げようとする羽目になる。しかも、必ずしもそこに十分な人員を割けるわけではなく、一夜にして実現できるものでもない。その結果効率が落ちることになり、時間やコストに影響が出る」

「フェラーリをはじめとするトップチームは皆、そういったことがうまくいっている。我々の仕事はそこへ到達する道筋を描くこと、あるいは彼らとは違う方法でそのレベルへたどり着くことだ」

「ただグリッドの反対側（中団以降）のチームにとっては、根本的にパーツを製造するためにより多くの時間とコストがかかることになる」

今季最下位に沈んでいるアストンマーティンも、ここまでアップデートは最小限にとどめている。サマーブレイク付近に車体、パワーユニット共に大規模なアップグレード版パッケージを投入することで、大幅なパフォーマンスアップを目指している。

フェラーリのようなアップデートはどのようにして実現できるのか、そしてアストンマーティンはその戦略を模倣できるのかと尋ねられたマイク・クラック（チーフ・トラックサイド・オフィサー）は、次のように答えた。

「計画次第だ。結局のところ、そういう決断をしたということに過ぎない。知っての通り、我々はレースごとにマシンをアップグレードすることはしない」

「もし彼らのプランが我々と違うのなら、それはそれで構わない。ただひとつ忘れてはならないのは、毎週アップグレードをするなら、かなり前の段階からそういう計画を立てないといけない。オーストリアで不調だったから次のシルバーストンでアップグレードを入れようとか、そういうことはできない」

「つまりこれ（アップグレードの計画）は物流面や製造面など、あらゆる要素を考慮に入れた上で、綿密な計画に基づいて行なわれるものなのだ。各チームは独自の計画を持ち、それぞれの制約がある中で作業を進めている」