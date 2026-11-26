F1

ウイリアムズとアルピーヌに2025年F1コストキャップの違反が発覚。FIAは競技的アドバンテージを狙ったものではないと判断、軽微な制裁に

ウイリアムズとアルピーヌが、2025年のF1コストキャップ規則に違反。FIAとの間で違反受け入れ合意（ABA）を締結した。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/26 2:31

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Alexander Albon, Williams

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

ウイリアムズとアルピーヌの両F1チームが、2025年のコストキャップ（予算制限）規則に違反し、FIAとの間で違反受け入れ合意（ABA）に至った。ウイリアムズには支出超過に対するペナルティが科され、手続き違反のアルピーヌには罰金が科されることになった。

FIAは水曜日、ウイリアムズが2025年のコストキャップを62万7000ポンド（約1億3000万円）、割合にして0.48％超過していたと発表した。この超過は、チームの財務規則解釈に起因する意図しないものだったとされ、「軽微な支出超過違反」と「手続き上の違反」に該当すると判断された。

FIAのコストキャップ管理部門はウイリアムズに対して違反受け入れ合意（ABA）を提示し、チームはこれを受け入れた。FIAは、ウイリアムズが「協力的かつ誠実に対応した」と評価し、競技上のアドバンテージを得ようとした事実はなかったと結論づけた。

それでもFIAは、ウイリアムズに金銭的ペナルティと競技上のペナルティの両方を科した。金額非公表の罰金をFIAに支払い、コストキャップ管理部門の調査費用を負担することに加え、今後12ヵ月間の風洞およびCFD（コンピュータ解析）による開発テストの使用枠が1.5％削減される。

チームの声明によると、今回の違反はチーム組織の再編に伴う処理上の誤りによるもので、一部の管理関連費用がコストキャップの対象外になると誤解していたという。声明にはこう綴られている。

「今回の違反は、会社組織の変更に伴って発生した管理関連費用に関するものだ。我々はこれらの費用がコストキャップの対象外になると考えていた」

「FIAとの協議を経て、これらの費用をコストキャップの対象に含めるべきだというFIAの解釈に従い、この問題を解決することで合意した」

「FIAは、ウイリアムズが競技面でも財務面でも何らアドバンテージを得ておらず、そうしたアドバンテージを得ようとしたこともなかったと認めている。また、調査の過程を通じて、我々が協力的かつ誠実に対応したことも評価している」

「誠実さはウイリアムズの理念の中核をなすものだ。今回の件に区切りをつけ、今後に集中できることをうれしく思う。我々はこれまでもコストキャップ制度を強く支持しており、今後もその姿勢は変わらない。コストキャップが有効に機能するためには、当然ながら正確な監視と運用が必要となる」

ウイリアムズは今季後半と2027年前半の風洞およびCFDの使用枠でそれぞれ1.5％の削減を受けることになる。ウイリアムズは直近の測定時点でコンストラクターズランキング8位だったことに基づき、今季残り期間は通常の105％の空力開発時間が割り当てられており、今シーズンをこのままランキング9位で終えると仮定した場合、来季前半はそれが110％となる。この値に対してそれぞれ1.5％の削減が適用されるため、時間にしては5時間ほど空力開発の時間が減ることになる。

アルピーヌには手続き上の違反で罰金

一方でアルピーヌには手続き上の違反に対する罰金が科された。こちらは2025年のコストキャップを実際に超過したわけではなく、財務報告に不正確な記載が含まれていたというものだ。

アルピーヌは、マーケティング費用や人事関連費用など、複数の非競技関連費用を誤ってコストキャップの計上から除外していた。

その結果、アルピーヌには罰金が科されるほか、コストキャップ管理部門（CCA）の調査費用を負担することになった。ウイリアムズと同様、罰金の具体的な金額は公表されていない。ただし、同様の違反に対する罰金は通常、日本円にして約4000万円〜8000万円の範囲になると考えられている。

アルピーヌの声明にはこう記されている。

「BWTアルピーヌF1チームは、2025年の報告期間に関するCCAの調査結果を認め、受け入れる」

「チームは、除外項目および調整項目に関連する年間報告書類の不正確な記載に起因し、意図せず手続き上の違反を犯したことを認める」

「報告上の誤りや不正確な記載は、非競技関連費用および運営費用に関するものだった。CCAは、これらがチームにパフォーマンス上のアドバンテージをもたらすものではなかったと認めている。具体的には、マーケティング活動、F1以外の活動、人事関連業務、従業員ボーナス費用、費用の相殺処理、在庫に関する費用などが含まれる」

「また一連のプロセスを通じて、CCAおよびFIAが示した入念な対応と理解に感謝したい。財務規則はまだ導入から比較的日が浅く、絶えず進化しているうえに複雑なものだ。一部の除外項目や調整項目については、各チームの解釈に委ねられる部分もある」

「チームは、今後に向けて組織全体で改善に取り組む必要があることを認識しており、改善できる点についても理解している」

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