メルセデス代表、アウディとポルシェのF1新規参戦を歓迎「F1はもっとタフなスポーツになる」

メルセデスのトト・ウルフ代表は、フォルクスワーゲン(VW)グループ傘下のアウディとポルシェのF1新規参戦を歓迎している。

アウディはベルギーGPの金曜日の朝、次世代パワーユニット(PU)が導入される2026年シーズンからPUマニュファクチャラーとしてF1に参戦することを正式発表している。

アウディはドイツ・ノイブルクのファクトリーでPU開発・製造を行ない、ザウバーを買収、もしくは提携を結んでF1に参戦すると見られている。ザウバーと現在のパートナーであるアルファロメオとの契約は、2023年末に解消されることが決まっている。

一方で、ポルシェはレッドブル・レーシングと提携を結ぶ形で2026年からF1に加わるとされている。こちらは新設のレッドブル・パワートレインズとポルシェが手を組み、アウディとは異なるPUを開発・製造していくと見られている。

ポルシェとレッドブルは提携の正式発表を行なっていないものの、パドックでは”公然の秘密”として話が進められている。

ウルフは、メルセデスがフォーミュラEでアウディとポルシェと対峙したこともあり、両ブランドのF1参戦を歓迎している。

「素晴らしいことだ」

ウルフはアウディの加入発表に関してそう語った。

「自動車メーカーや、自動車以外の分野で最高のブランドがF1に参加してきたことを見ると、このスポーツの強さが分かると思う」

「スポーツや我々にとっても、世界最高峰の自動車メーカーがライバルになることは素晴らしいことだ」

「F1は自動車メーカーにとって世界で最も過酷なスポーツだ。これまでも、そしてこれから先もそうだった。彼らが来ることで、さらにタフなモノになるだろう」

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG showcase the new Audi Sport F1 concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images