犯人探しはやめやめ！　苦戦するメルセデス「特定のエリアを責めないことが、今は重要」

8年連続コンストラクターズタイトル獲得を誇るメルセデスが、2022年の戦いでは苦戦を強いられているただその中でもトト・ウルフ代表は、マシンの特定のエリアを原因として責めることは得策ではないと考えている。

新世代となったF1マシンに、極小サイドポッドという新たなコンセプトを導入し周囲を驚かせたメルセデス。しかし彼らは実際にレースが始まると、先頭を争うレッドブルとフェラーリに対して後れをとっていることがハッキリと示された。

開幕戦ではレッドブル勢のダブルリタイアに助けられ、ルイス・ハミルトンが3位を獲得したが、ハミルトンは第2戦サウジアラビアGPでは予選Q1敗退を喫し、決勝でも10位に留まった。

チームメイトのジョージ・ラッセルは開幕戦4位、第2戦は5位でフィニッシュ。彼はメルセデスの現状について、高速走行時にマシンが上下するポーパシングが解決されれば、問題の99%は解消されるという認識も示している。

“Now we just all have to grab each other by the scruff of the neck and, with all our strength, pull ourselves out of this mess." Toto Wolff

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images