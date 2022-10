メルセデス代表、”あるチーム”が予算制限を大幅超過したのは「公然の秘密」違反から得られるモノは多い？

Listen to this article

シンガポールGPでは、昨シーズン、アストンマーチンとレッドブルが予算制限レギュレーション違反したというウワサがパドックを騒がせている。

一方は軽度の超過、もう一方は大幅な超過と言われているが、メルセデスのトト・ウルフ代表は”あるチーム”が予算制限レギュレーションにおいて重度の違反を犯したということは、パドック内では「公然の秘密」だという。

焦点となっているチームのひとつ、レッドブルのクリスチャン・ホーナーは、昨シーズンチームは予算上限である1億4500万ドル(約210億円)内で運営されたと示唆。しかし、パドックの関係者が掴んだ情報とは異なるとウルフは語っている。

「数週間、数ヵ月に渡って調査を受けているのに、クリスチャンがそう言うのはおかしな話だ。もしかしたら、CFO(最高財務責任者)と話をしていないのかもね」

ウルフはSky Sports F1に対してそう語った。

「実際、全チームが入念な調査を受けている。我々が理解する限りでは、あるチームが手続き上の軽微な違反、あるチームは根本的な重度の超過になったという。それについては、まだ調査が続けられている」

「パドック内では、公然の秘密だよ」

ウルフはそう予算制限レギュレーションに違反したチームについて示唆。そしてメルセデスは予算制限レギュレーションによってパフォーマンスが犠牲になり、スタッフを手放すことになったと明かし、如何に制限内でチームを運営することが厳しいかを続けて口にした。予算制限超過に対して寛大な措置が取られた場合、メルセデスとしては歯痒い思いをすることとなるという意図だろう。

「ヘビー級だよ。かなりのヘビー級だ」とウルフは言う。

「我々は使い古したパーツを使っている。中古パーツを使って、走らせたいと思うモノで走れず、開発できるモノを開発していないのだ」

「40人以上のスタッフを解雇した。彼らが我々の組織の元を去る羽目になったことを、申し訳なく思っている。制限をクリアするためのこの人員削減は、本当に難しいプロジェクトだった。上限以下にするために、何千万ドルの再編成を行なわなければならなかったことか」

「しかし仮に誰にもそうしなかったり、限界値を押し広げようとすれば、100万ドルごとに大きな不利益を被ることになる」

