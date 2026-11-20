F1 ラスベガスGP

マクラーレンCEO、F1へのV8エンジン導入”基本合意”を認める。「今は細部を詰め、最終的な確認を行なう段階」

マクラーレンCEOのザク・ブラウンは、F1におけるV8エンジンの復活について「基本合意」したことを認めた。

Rahaan Mazumder

編集: 2026/11/20 7:44

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Zak Brown, McLaren

写真：: Clive Mason／Getty Images

F1ラスベガスGPを前に、FIAの公式ソーシャルメディアチャンネルが、2030年にV8エンジンをF1に復活させることで基本合意したと宣言するグラフィックを一時的に公開し、その後突然削除したことで混乱が続いている。

FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムが火曜日にインスタグラムに投稿した予告はオンライン上に残っていたものの、突然その他の投稿が削除されたことにより、ドライバーやファンは実際に合意が存在したのかどうか、確信できずにいた。

しかしラスベガスGPの木曜日に行なわれた記者会見に出席したマクラーレン・レーシングのザク・ブラウンCEOは、そうした疑問を払拭した。

関連ニュース:

11月16日（月）に、FIAやF1マネジメント（FOM）、パワーユニットマニュファクチャラーの間で行なわれた次世代F1に関する会議の結果について質問されたブラウンは、V8エンジン導入推進の動きは依然として健在であることを明確にした。

「基本合意には達している。全員が非常に、非常に期待していると思う。今は細部を詰め、最終的な確認を行なう段階だ」とブラウンは語った。

現在協議されている枠組みの中心となるのは、持続可能燃料を使用する2.1リッターのターボ付きV8エンジンだ。ハイブリッドによるアシストは大幅に縮小され、2026年のレギュレーションで重視されている電力への依存を減らすことで、マシンの軽量化とコスト削減、そしてエンジン音の向上を目指す。

エンジン導入を2031年から2030年に前倒しするには、5年間にわたる現行パワーユニットのレギュレーションサイクルを1年短縮する必要がある。レギュレーションの枠組みは、来月上海で開催されるFIA世界モータースポーツ評議会に提出される予定だ。

ブラウンはV8エンジン導入に向けた動きを、パドックで長年指摘されてきた懸念に対し、統括団体であるFIAが対応を進める広範な取り組みの一環として位置づけた。

その取り組みのひとつが、木曜日にFIAが発表した常勤スチュワードの導入だ。2027年から段階的に導入し、今後数年間で12～15人の常勤スチュワードを擁する体制へと拡大することで、判定の一貫性向上を目指す、F1史上初の試みだ。

「FIAが何をしてきたかを見れば、常勤スチュワードの導入を発表した。非常に積極的に動いている。対応も早いし、やると言ったことを実行している。今ほど健全な状態にあるスポーツはないと思う。競争も素晴らしい」とブラウンは語った。

「新しいエンジンには期待している。誰もがそうだと思う。パワーユニットについてもそうだ。ただ、スポーツをさらに進化させるために、ほかにも多くのことが進んでいる」

よりシンプルで低コストなV8エンジンの導入が見込まれるなかでも、マクラーレンはワークスエンジンメーカーになることを目指していない。

ブラウンは今週初め、マクラーレンには自社製パワーユニットを開発する「計画はない」と認めた。V8エンジンへの切り替えが2030年に前倒しされれば、開発準備期間が限られることを指摘し、メルセデスのカスタマーチームとしてチャンピオンシップを獲得してきた実績を、現在のパートナーシップがうまく機能している証拠として挙げている。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 セッション終了間際にラッセル＆ガスリーが速さ見せる。アストンマーティン・ホンダ10＆11番手……強風でゴミ舞い赤旗も｜F1ラスベガスGPフリー走行2回目

More from

Rahaan Mazumder





英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」



F1



F1



ラスベガスGP



22 時間前



英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」





ホーナーが“元宿敵”メルセデス代表に祝電！ アントネッリの王座獲得に称賛の言葉「彼にチャンスを与えた君に敬意を表する」



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



ホーナーが“元宿敵”メルセデス代表に祝電！ アントネッリの王座獲得に称賛の言葉「彼にチャンスを与えた君に敬意を表する」





フェルスタッペンがチームメイトを苦しめる？ レッドブル元代表「彼のドライビングスタイルは異常なんだ」



F1



F1



サンパウロGP



4 日前



フェルスタッペンがチームメイトを苦しめる？ レッドブル元代表「彼のドライビングスタイルは異常なんだ」

More from

Zak Brown





マクラーレンCEO、アルピーヌの”メルセデスBチーム化”にNo！ FIA会長に長文で規制を訴え？



F1



F1 6 ヵ月前



マクラーレンCEO、アルピーヌの”メルセデスBチーム化”にNo！ FIA会長に長文で規制を訴え？





マクラーレンCEOにとっての痛い”教訓”。アロンソのインディ500予選落ちを振り返る「人生で最悪の経験だった」



F1



F1 6 ヵ月前



マクラーレンCEOにとっての痛い”教訓”。アロンソのインディ500予選落ちを振り返る「人生で最悪の経験だった」





ランビアーゼをめぐる争い？？ マイアミGPのパドックでレッドブル代表とマクラーレンCEOが”極秘”会談……メキーズ代表「前に進むだけ」



F1



F1



マイアミGP



6 ヵ月前



ランビアーゼをめぐる争い？？ マイアミGPのパドックでレッドブル代表とマクラーレンCEOが”極秘”会談……メキーズ代表「前に進むだけ」

More from

マクラーレン





ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入



F1



F1



ラスベガスGP



37 分前



ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入





ランド・ノリス、中東2連戦に懸念なし「F1が僕らを危険に晒すことはないだろう」と信頼。ボッタスも同意



F1



F1



ラスベガスGP



6 時間前



ランド・ノリス、中東2連戦に懸念なし「F1が僕らを危険に晒すことはないだろう」と信頼。ボッタスも同意





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転

最新ニュース





ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入



F1



F1 F1



ラスベガスGP



37 分前



ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入





アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



1 時間前



アレックス・マルケス「アプリリアがタイトルを失いかけているのは、相手がマルク・マルケスだったから」





タイトルのことはもう考えない！ マルティン、ポルトガルGP目標は「レース勝利」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



1 時間前



タイトルのことはもう考えない！ マルティン、ポルトガルGP目標は「レース勝利」





ホンダF1折原エンジニア「ウエットだったサンパウロでの知見が活きた」 アストンマーティンFP2で10＆11番手……ドライ予報の2日目はどうなる？



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



ホンダF1折原エンジニア「ウエットだったサンパウロでの知見が活きた」 アストンマーティンFP2で10＆11番手……ドライ予報の2日目はどうなる？

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録