F1 シンガポールGP

マクラーレンCEO、同士討ち経てドライバーふたりに厳しい警告「二度とやるな。これはお願いではない、命令だ」

マクラーレン・レーシングのザク・ブラウンCEOは、シンガポールGPスプリントで接触した両ドライバーに対し、チームを最優先に考えることも求めている。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/18 8:39

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Lando Norris, McLaren

写真：: Mark Thompson / Getty Images

マクラーレンのチーム代表アンドレア・ステラは、シンガポールGPのスプリント終盤に接触したランド・ノリスとオスカー・ピアストリとの話し合いが、現在も続いていると明かした。一方マクラーレン・レーシングCEOのザク・ブラウンは、両ドライバーに対してより厳しい姿勢を示した。

シンガポールGPスプリントの最終ラップ、4番手を争っていたマクラーレンのふたりが接触した一件は、今も尾を引いている。

ターン5でピアストリのインにノリスが強引に飛び込んだ結果、両者がスピン。ピアストリはノーポイントに終わり、ノリスは8位でフィニッシュすることになった。

スチュワードは、この件についてペナルティを科さなかった。ただチームや周囲の反応は違う。特にチームにとっては、ノリスとピアストリのポジションが入れ替わっても合計獲得ポイントは変わらなかったため、百害あって一利なしの接触だったのだ。

決勝レース後、ステラはこの件についての話し合いの焦点について、どちらに責任があったかではなく、今回の出来事から何を学ぶべきかにあると説明した。

「我々の話し合いはまだ終わっていない。しかし、それはランドがオスカーと並んでいたかどうかを改めて議論する必要があるからではない。そこは重要な点ではない」

「私にとって重要なのは、チーム、ドライバーを含むすべての関係者が、チームを共に率いていくことについて振り返ることだ。コックピットの中から常にチームの利益を受け入れ、個々の利益よりもチームの利益を優先しなければならない」

「この観点から、話し合いはまだ終わっていない。より結束力があり、さらに強いチームになるために、我々にはまだできることがある」

マクラーレン・レーシングのCEOであるザク・ブラウンは、決勝前のグリッドウォークでSky Sports F1のマーティン・ブランドルと話した際、F1チーム代表のステラよりも厳しい姿勢を見せた。

「そうだ。あれは『二度とやるな』ということだ。しかも、お願いではない。命令だ」

「大きなプレッシャーがかかる中、チームにとって不必要な結果を招いてしまった。我々はフェラーリを追いかけているし、レッドブルもすぐ後ろに迫っている」

スプリント直後、ノリスは「大きなスペースがあったから仕掛けた。自分にはああする権利がある」と述べ、自身の動きを擁護していた。しかし、日曜日の決勝を終える頃には、その考えを改めていた。

「自分がしたような仕掛けを試みるべきではなかった。そもそも、あの動きを仕掛けるべきではなかったんだ。たとえ仕掛ける隙があったとしてもね」

「自分自身のことよりも、自分が背負っているチームのことをもっと考えなければならない。僕のミスだったし、チームを失望させてしまった。チームのみんなにも謝罪した。全員に謝らなければならないと思っている。次はもっと良い対応をする」

シンガポールGPを終えて、マクラーレンはコンストラクターズランキングで339ポイントを獲得し、3番手につけている。2番手フェラーリとの差は105ポイントだが、4番手のレッドブルとの差はわずか7ポイント。すぐ背後に迫られている。

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