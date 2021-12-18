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F2ポストシーズンテスト2日目：最速はドルゴビッチ。日本勢3人は18〜20番手
執筆: Tom Howard , News editor
FIA F2のポストシーズンテストの2日目が行なわれ、MPモータースポーツのフェリペ・ドルゴビッチがトップタイムをマークした。日本勢最上位はユニ-ヴィルトゥオーシの佐藤万璃音で、18番手だった。
アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで行なわれている2021年FIA F2ポストシーズンテストは2日目が終了。総合トップタイムはフェリペ・ドルゴビッチ（MPモータースポーツ）だった。
テストの中日となる2日目。トップタイムのドルゴビッチは、1分35秒614というタイムをマークした。これは初日にユアン・ダルバラ（プレマ）が記録した1分35秒435からはコンマ2秒ほど劣るタイムだ。
2番手には期待の新人、ジャック・ドゥーハン（ユニ-ヴィルトゥオーシ）、3番手にはこちらもFIA F3からのステップアップが決まっているローガン・サージェント（カーリン）が入った。
以下ダルバラ、テオ・プルシェール（ARTグランプリ）、リアム・ローソン（カーリン）、ユーリ・ヴィップス（ハイテック）までの7台は初日もトップ10に入っており、2日続けて好タイムを記録した形だ。
日本勢は佐藤万璃音（ユニ-ヴィルトゥオーシ）が18番手、岩佐歩夢（DAMS）が19番手、名取鉄平（トライデント）が20番手といずれも上位には食い込めず。ただ佐藤は自身のSNSで「順調にテストプログラムを進められてハッピー」だとコメントしている。
FIA F2ポストシーズンテスト：2日目結果
|順位
|ドライバー
|チーム
|タイム
|差
|1
|フェリペ・ドルゴビッチ
|MPモータースポーツ
|1'35.614
|2
|ジャック・ドゥーハン
|ユニ-ヴィルトゥオーシ
|1'36.079
|0.465
|3
|ローガン・サージェント
|カーリン
|1'36.155
|0.541
|4
|ユアン・ダルバラ
|プレマ
|1'36.228
|0.614
|5
|テオ・プルシェール
|ARTグランプリ
|1'36.258
|0.644
|6
|リアム・ローソン
|カーリン
|1'36.271
|0.657
|7
|ユーリ・ヴィップス
|ハイテック
|1'36.329
|0.715
|8
|マーカス・アームストロング
|ハイテック
|1'36.380
|0.766
|9
|デニス・ハウガー
|プレマ
|1'36.426
|0.812
|10
|ジェイク・ヒューズ
|ファン・アメルスフォールト・レーシング
|1'36.465
|0.851
|11
|ラルフ・ボシュング
|カンポス
|1'36.551
|0.937
|12
|ロイ・ニッサニー
|DAMS
|1'36.612
|0.998
|13
|ファン・マヌエル・コレア
|チャロウズ
|1'36.687
|1.037
|14
|オリー・コールドウェル
|カンポス
|1'36.720
|1.106
|15
|ギリェルメ・サマイア
|チャロウズ
|1'36.864
|1.250
|16
|フレデリック・ベスティ
|ARTグランプリ
|1'36.870
|1.256
|17
|クレメント・ノバラク
|MPモータースポーツ
|1'36.877
|1.263
|18
|佐藤万璃音
|ユニ-ヴィルトゥオーシ
|1'37.000
|1.386
|19
|岩佐歩夢
|DAMS
|1'37.094
|1.480
|20
|名取鉄平
|トライデント
|1'37.150
|1.536
|21
|アマウリ・コーディール
|ファン・アメルスフォールト・レーシング
|1'37.480
|1.866
|22
|カラン・ウィリアムズ
|トライデント
|1'37.666
|2.052
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