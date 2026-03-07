本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

レースレポート
FIA F2 Albert Park

デュルクセン盤石！　”年跨ぎ”で連勝果たす。宮田莉朋も粘りの走りで5位｜FIA F2メルボルン スプリントレース

インヴィクタのジョシュア・デュルクセンが、FIA F2開幕戦メルボルンのスプリントレースを制した。

田中 健一
編集:
Joshua Durksen, Invicta Racing

Joshua Durksen, Invicta Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

　FIA F2の2026年開幕戦メルボルン・ラウンドのスプリントレースが行なわれ、ジョシュア・デュルクセン（インヴィクタ）が優勝。宮田莉朋（ハイテック）も追い上げ、5位フィニッシュを果たした。

　F2のスプリントレースは、予選上位10台がリバースグリッドとなる。そのため、予選10番手だったタザナポル・インタラプワサク（ARTグランプリ）がポールポジションに並び、ジョシュア・デュルクセン（インヴィクタ）が2番グリッドに並んだ。宮田莉朋（ハイテック）は13番手からのスタートである。

　インタラプワサクは順当なスタートを決める中、絶好の蹴り出しを見せたのが3番グリッドのオリバー・ゲーテ（MPモータースポーツ）。一気にデュルクセンを抜いて、2番手に浮上してみせた。

　しかしデュルクセンも黙っておらず、すぐにゲーテをオーバーテイク。抜かれてしまったゲーテは、クシュ・マイニ（ARTグランプリ）に攻撃を仕掛けられた際に単独スピンを喫し、最後尾付近まで後退してしまうことになった。

　なおデュルクセンの勢いは凄まじく、2周目にはインタラプワサクをも抜いて首位に浮上。徐々に2番手以下を引き離していった。

　ただデュルクセンは闇雲に飛ばしていくのではなく、後続との差をコントロール。1.5秒前後の差をキープしたまま、周回を重ねていった。

　宮田の追い上げも素晴らしく、次々に前を行くマシンをオーバーテイク。8周目の時点で7番手まで浮上してみせた。そのまま前との差を削り取っていったが、宮田の後方にいたガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）の方がペースが優れており、オーバーテイクを許して8番手。ただそれでも、宮田のペースが落ちていたわけでなく、タイヤマネジメントに苦しんでいたアレックス・ダン（ロダン）の真後ろに迫った。

　しかし15周目のターン7でマリ・ボーヤ（プレマ）がクラッシュ。セーフティカーが出動することになった。このタイミングを活かそうとしたのが、12番手を走っていたコルトン・ハータ（ハイテック）で、ここでピットイン。ソフトタイヤからスーパーソフトタイヤに履き替えた。このハータの戦略には、7台のマシンが倣った格好だ。

　19周目からレース再開。残り5周のスプリントレースが幕を開けた。

　デュルクセンは早めに加速したことが功を奏し、インタラプワサク以下を大きく引き離すのに成功。そのまま逃げ切り、今季最初のレースを制した。デュルクセンは昨年最終戦のアブダビ戦フィーチャーレースに続き、連勝を果たしたことになる。

　2位には終盤にポジションを上げたノエル・レオン（カンポス）、3位にはダンが入った。

　またマティアス・ステンショーン（ロダン）は3番手でフィニッシュしたが、レース中にコース外を走ってアドバンテージを得たとして、5秒加算のペナルティを受けたため、結局は10位となった。PPからスタートし、粘りのレースを見せていたインタラプワサクは、終盤タイヤが限界を迎えたかペースが落ち、4位でフィニッシュ。宮田はそのインタラプワサクに迫ったが、オーバーテイクには至らず……それでも5位入賞を果たした。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 赤旗2回波乱の予選は宮田13番手、F2デビューのハータ14番手。ポールはベガノビッチ｜FIA F2メルボルン予選
次の記事 ツォロフがF2初優勝。宮田莉朋は5位まで追い上げ｜FIA F2メルボルン フィーチャーレース
More from
田中 健一

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

FIA F3
FIA F3
Albert Park
加藤大翔が3位表彰台を獲得。ウゴチョク、スレイターという有望株に並ぶ｜FIA F3メルボルン フィーチャーレース

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
F1 F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
F1 F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
F1 F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1 F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」