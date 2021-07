F2およびF3、新フォーマットは”成功”と評価。2022年に向けて改良点を検討

F1のサポートレースとして併催されているFIA F2選手権とFIA F3選手権。参戦しているチームのコストを削減するために、今季からフォーマットが大幅に変更された。

F2とF3を同じ週末に開催することを止め、イベント数を削減。その代わりリバースグリッド方式の2レースを含む、3レースを1イベントで開催することで、レース数を維持した。

このフォーマットはランニングコストを削減し、エキサイティングなレースを実現しており、両シリーズCEOのブルーノ・ミシェルは成功していると評価しているが、来年に向けて問題点などが見直されており、変更される可能性もあるようだ。

ミシェルによると、フォーマットとカレンダーの長所と短所が明らかになり、来年に向けてFIAおよびF1との話し合いが始まっているという。そして、決定はまもなく下されるようだ。

「我々はあらゆる長所と短所を検討するが、簡単に決定できるものではない」とミシェルは述べた。

「総合的に見て、この新しいフォーマットはコース上で非常にうまく機能しており、私はとても満足している。しかし問題は『カレンダーの面で本当に理に適っているか』ということだ」

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing leads Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi at the start of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images