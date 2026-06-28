ツォロフ今季4勝目。F1昇格に向けレッドブルのお膝元で最高のアピール！　宮田莉朋は厳しいレースで16位｜FIA F2シュピールベルク フィーチャーレース

FIA F2の第6ラウンド、シュピールベルク戦フィーチャーレースが行なわれ、カンポスのニコラ・ツォロフが優勝。宮田莉朋（ハイテック）は16位だった。

ポールポジションのノエル・レオン（カンポス）がホールショットを決め、レースをリードしていくかに思われた。しかしターン3で2番手を走っていたニコラ・ツォロフ（カンポス）が、距離のあるところから抜群のブレーキングでインに飛び込み、オーバーテイク！ 一気に首位に浮上してみせた。

勢いの鈍ったレオンには、ガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）が襲いかかるが、レオンはなんとかこれを阻止。すると後方でセバスチャン・モントーヤ（プレマ）やラファエル・ヴィラゴメス（VAR）らが絡む事故が起き、セーフティカー出動となった。

5周目からレース再開。ここはツォロフが順当な再スタートを決め、レオン以下を引き離していく。

そんな中真っ先に動いたのがレオンだった。レオンは義務ピットストップの消化が認められる最小周回数の6周目を走り切ったところでピットインし、スーパーソフトタイヤからソフトタイヤへと履き替えた。

翌7周目終了時点ではアレクサンダー・ダン（ローディン）がピットストップを消化し、レオンの前に浮上。首位ツォロフも8周目終了時点でピットインし、ダンの前に立った。

序盤3番手を走っていたミニは9周終了時点でピットストップ。一時ツォロフの前でピットアウトするも、タイヤが温まる前にツォロフに抜かれてしまうことになった。ミニはその後、ダンにも抜かれてしまうことになった。

タイヤを交換した後はダンのペースが良く、13周目にはツォロフをオーバーテイクし、実質的な首位に浮上。この時若干の接触があり、ツォロフはフロントウイング右側の翼端板にダメージを負った。

この一瞬の隙を突き、ミニもツォロフ攻略を狙ったが、ツォロフはこれをなんとか抑えた。

ダンvsツォロフはこれで勝負あったかに思われた。しかしツォロフは決して諦めておらず、ダンを僅差で追従。そして25周目のターン1でオーバーテイクを完了させ、実質的首位に返り咲いた。

その直後の26周目、マリー・ボーヤ（プレマ）が突如エキゾーストパイプから炎を吹き上げてストップ。バーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。しかしVSC中にピットストップを行なっても義務を消化したとは認められないため、まだタイヤ交換義務を果たしていないマシンも動けなかった。

ソフトタイヤを履いてスタートした8台は、タイヤ交換を遅らせていた。しかしこのVSC明け頃からピットに入るマシンが増え、30周を走り切ったところで全車が義務を消化し、ツォロフが実質的トップに立った。

ツォロフに抜かれたダンはその後ペースが急落。ミニに抜かれ、後方から追い上げてきたラファエル・カマラとジョシュア・デュルクセンのインヴィクタ勢2台にプレッシャーをかけられた。

そんな中で先に硬いタイヤを使う戦略を取ったオリバー・ゲーテが接近。オーバーテイクを完了して3番手に上がった。ただゲーテがダンやインヴィクタ勢攻略に成功した段階で、2番手ミニは既に10秒先を行っており、攻略は難しかった。

結局ツォロフが逃げ切り、今季フィーチャーレースで3勝目。スプリントレースも入れれば4勝目を達成した。レッドブル育成のツォロフとしては、レッドブルのお膝元であるここレッドブルリンクで、最高の結果を手にした格好だ。

2位にはミニ。ランキング首位を維持することができたが、ツォロフに2ポイント差まで接近された形である。

3位には逆の戦略を取ったゲーテが入った。4位にはカマラが入った。最後はゲーテ同様逆戦略を採ったタサナポール・イントラフヴァサック（ARTグランプリ）に接近されたが、なんとかこれを抑え切った格好だ。

宮田莉朋は今回の週末は苦労し、最終的に16位でフィニッシュした。