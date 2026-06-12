宮田莉朋、悔しいクラッシュで13番手。最速はカマラ……インヴィクタ勢がフロントロウ独占｜FIA F2バルセロナ-カタルニア予選

FIA F2の第5ラウンド、バルセロナ-カタルニア戦の予選が行なわれ、ラファエル・カマラ（インヴィクタ）が最速。日曜日に予定されているフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。

2番手にはジョシュア・デュルクセンが入り、インヴィクタ勢がフロントロウを独占。3番手にはアレックス・ダン（ローディン）、4番手にはガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）という上位になった。

10番手にはノエル・レオン（カンポス）が入り、土曜日のスプリントレースのポールポジションを獲得。9番手クシュ・マイニ（ARTグランプリ）で、スプリントレースを2番手からスタートする。

宮田は1セット目のタイヤでのアタックを終えた段階で1分25秒443の6番手と好位置につけていた。ただ2セット目のタイヤを履いての最初のアタック、セクター1とセクター2はまずまずのペースで走りポジションアップが期待されたが、最終コーナーで挙動を乱してコースオフ……グラベルトラップを突っ切り、テックプロバリヤにクラッシュしてしまった。これにより赤旗中団の原因となり、最終的には13番手で予選を終えた。