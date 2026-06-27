ジョン・ベネットが最終ラップのオーバーテイクでモントーヤ攻略し、嬉しいF2初優勝。宮田莉朋はペース優れず17位｜FIA F2シュピールベルク戦スプリントレース

FIA F2のシュピールベルク戦スプリントレースは、ジョン・ベネット（トライデント）が優勝。初表彰台が初優勝という形になった。

レースは1周目から乱戦。ターン3で複数のマシンが絡むクラッシュが発生し、セーフティカー出動となった。なお絶好のスタートを決めたのはトライデントのジョン・ベネットで、2番グリッドから一気に首位に浮上してみせた。ポールポジションのセバスチャン・モントーヤ（プレマ）は、せっかくの首位を奪われる格好となった。

4周目からレース再開。モントーヤは首位を取り戻そうと、ベネットに執拗にプレッシャーをかけた。そして8周目のターン4でモントーヤがオーバーテイクを成功し、首位に浮上。ただベネットも諦めず、これに食らいついていった。その後ろからは、ラファエル・ヴィラゴメス（VAR）も僅差で続いた。

残り周回数が10周を切ると、ヴィラゴメスがトップ2台から遅れ始める。そんな中コルトン・ハータ（ハイテックTGR）がストップし、バーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。

VSCが解除された後、周回数は残り少なくなったが、ベネットはモントーヤへの反撃を開始。1周ごとにその差を縮めていく。

そして最終ラップ。ベネットはターン4でアウト側からオーバーテイクを仕掛けようと狙ったところ、抗戦しようとしたモントーヤは若干オーバーラン。ベネットはクロスラインを取って見事にオーバーテイクを成功させ、首位を奪い返した。

モントーヤは首位を逃したことで落胆したか、ペースダウン。ヴィラゴメスに迫られることになった。

ベネットはそのままトップチェッカー。参戦3シーズン目、フル参戦2シーズン目にして、嬉しい初優勝を手にした。初優勝どころか、彼にとってはこれが初の表彰台獲得でもある。

モントーヤは最後ヴィラゴメスの追撃を凌ぎ切って2位を確保。ヴィラゴメスが3位だった。

ランキング首位のガブリエル・ミニ（MPモータースポーツ）は5位、ランキング2番手のニコラ・ツォロフ（カンポス）は9位無得点に終わった。

宮田莉朋（ハイテック）は終始ペースが上がらず、結局完走した中で最下位の17位に終わった。