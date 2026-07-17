フェラーリ育成カマラがスパ最速！　宮田莉朋は最終アタック痛恨のトラックリミット違反で最下位に沈む｜FIA F2スパ・フランコルシャン予選

FIA F2の第8ラウンド、スパ・フランコルシャン戦の予選が行なわれ、ラファエル・カマラ（インヴィクタ）が最速タイムをマークした。

直前に行なわれたFIA F3の予選中から降り出した雨が残る中、FIA F2の予選を迎えた。しかしコンディションはそれほど悪化しておらず、各車ドライタイヤを履いて、まずは1回タイムを計測することを目指した。

マルティニウス・ステンショーン（ローディン）が最速、、アレックス・ダン（ローディン）が2番手のタイムを計測する中、ノエル・レオン（カンポス）がラディオンを登り切ったところでスピン。ケメルストレートの入り口にマシンを停め、赤旗中断となった。

マシンの回収に時間がかかるかと思われたが、ここでノエルが離れ業を見せる。ギヤをリバースに入れ、坂道をコロコロと後方に向けて進んでいった。これでなんと”バック”での押しがけに成功。一旦ニュートラルに入れると、1速を選んで無事にコースに復帰し、ピットに戻った。

レオンは赤旗中断の原因となったため審議対象となったが、それでもバックでの押しがけとは大変珍しいシーンであった。

全車が最初のアタックを終えた段階で首位はダン、2番手にはラファエル・カマラ（インヴィクタ）、3番手にはニコラ・ツォロフ（カンポス）が続いていた。宮田莉朋（ハイテック）は苦しみ、この時点で最下位22番手であった。

雨は徐々に止み各車最終アタックに出ていった。しかし残り4分を切ったところで、最終コーナーの立ち上がりにローレンス・ヴァン・ホーペン（トライデント）がストップ。3分26秒を残して赤旗中断となった。

セッションが再開されると、各車が一斉にコースイン。残り時間は非常に少なく、次から次へとフィニッシュラインに各車が殺到。カマラが1分56秒306を記録し、日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。2番手には、0.039秒差でタサナポール・イントラフヴァサック（ARTグランプリ）が続いた。以下ダン、ツォロフ、ジョン・ベネット（トライデント）というトップ5だった。

宮田はペースを上げたものの、ターン4でトラックリミット違反を犯していたとして、タイム抹消。結局最下位で予選を終えることになった。