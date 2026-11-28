FIA F2 ルサイル

ステンショーンが逃げ切り10秒差。宮田はスピンもあり13位。驚異の新人ウゴチュクとスレイターは受難｜FIA F2ルサイル戦スプリントレース

FIA F2のルサイル戦は、ポールポジションからスタートしたステンショーンが後続に10秒差をつける圧倒的な走りで完勝した。

田中 健一

編集: 2026/11/28 17:22

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Matinius Stenshorne, Rodin Motorsport

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

FIA F2カタール・ルサイル戦のスプリントレースが行なわれ、マルティニウス・ステンショーン（ローディン）が優勝。宮田莉朋（ハイテック）はレース序盤にスピンもあって順位を落とし、13位でのフィニッシュだった。

このF2のスプリントレースは、予選10位のドライバーがポールポジションからスタートするトップ10リバースグリッド方式。ため、マルティニウス・ステンショーン（ローディン）がポールポジションに並び、今回がF2初戦のフレディ・スレイター（インヴィクタ）がフロントロウ2番手につけた。

前日の予選でF2初戦ながらいきなり最速タイムをマークしたウーゴ・ウゴチュク（VAR）が10番手からのスタート。宮田は予選の順位通り11番グリッドにマシンを並べた。

スタートではステンショーンがホールショットを決めて首位をキープ。もう1台のインヴィクタ、ジョシュア・デュルクセンが素晴らしい蹴り出しで2番手に上がった。スレイターはタイヤを温めきれなかったかペースが上がらず、デュルクセンについていけない。後方からノエル・レオン（カンポス）らに激しく攻め立てられたが、なんとかポジションをキープした。またウゴチュクは一気に6番手まで浮上した。

宮田は3つほどポジションを落としたが、2周目のターン1立ち上がりでトライデントのローレンス・ヴァン・ホーペンに押し出される格好となりスピン。最下位まで後退してしまった。

6周目、マリ・ボーヤ（プレマ）のマシンにトラブル発生。コース脇にマシンを停めてしまったことでセーフティカー出動が宣言される。先頭の2台は大きく後続を引き離していたが、これでリードは消滅した。

10周目からレース再開。やはりスレイターは上位2台についていけない。そんな中そのスレイターにトラブル発生。突如スローダウンし、コース脇にマシンを停めた。また、ジョン・ベネットは最終コーナーの立ち上がりでスピンしてピットレーンに入ってしまい、エンジンも停まった。ヴァン・ホーペンもこのタイミングでピットイン……こちらもトラブルのようで、リタイアとなった。

これで再びセーフティカーが入り、13周目からレースが再開された。

先頭のステンショーンはハイペースで逃げ、2番手のデュルクセンを置き去りにしていく。後方では4番手ニコラ・ツォロフ（カンポス）の真後ろにウゴチュクが迫っていたが、18周目に痛恨のスピン。16番手まで後退した。

結局はステンショーンが、最後デュルクセンに10.9秒もの差をつけ完勝。ルサイル戦のスプリントレースを制した。2位にはデュルクセン、3位にはレオンが入った。逆転でのタイトルを狙うツォロフは4位だった。

宮田は最終的に13位でのフィニッシュ。ウゴチュクは最終ラップ前にピットインしてソフトタイヤに交換。ファステストラップを記録して17位となった。

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