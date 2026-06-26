アタックのタイミングをずらす作戦が大成功！ ノエル・レオンが最速。宮田莉朋は17番手｜FIA F2シュピールベルク戦予選
カンポスのノエル・レオンが、FIA F2のシュピールベルク戦の予選で最速タイムをマークした。
Noel Leon, Campos Racing
写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
FIA F2のシュピールベルク戦の予選が行なわれ、ノエル・レオン（カンポス）がトップタイムを記録した。宮田莉朋（ハイテック）は17番手だった。
F2シュピールベルク戦の予選は、各車が最初のアタックを終えた段階でラファエル・カマラ（インヴィクタ）が最速タイムをマークしていた。その後全車がピットに戻り、セッション最終盤のアタックに備えた。
そんな中ノエル・レオン（カンポス）が他よりかなり早いタイミングでコースに復帰し、単独で走行。1分15秒544を記録して首位に立った。
残り時間が7分を切った頃に他のマシンもコースイン。レオンはコースに戻らず、ライバルたちのアタックを見守った。
アレックス・ダン（ローディン）がペースアップするも、1分15秒673まで。結局誰もレオンを超えるタイムを記録できず、レオンが日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。2番手にダン、3番手にニコラ・ツォロフ（カンポス）が入った。10番手はセバスチャン・モントーヤ（プレマ）で、リバースグリッドとなるスプリントレースのポールポジションを獲得した。
なお宮田莉朋（ハイテック）は17番手だった。
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