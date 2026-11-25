FIA F2 ルサイル

スレイター、F1専念のカマラに代わりひと足早くF2デビュー。ライバル消えたツォロフは予選アプローチ変える？

ラファエル・カマラがF1に専念することになり、フレディ・スレイターがインヴィクタからひと足早くF2デビューすることになった。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/25 3:40

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Nikola Tsolov, Campos Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

FIA F2選手権はシーズン終盤2戦を前にラインアップが大きく変更している。そのひとつとして、今季のF3でランキング2位となったフレディ・スレイターがインヴィクタからF2デビューを果たすことになった。

エステバン・オコンとハースF1チームとの決裂に端を発する連鎖反応により、F2ランキング首位に立っていたラファエル・カマラがハースからF1デビュー。カマラはF2のレースが行なわれるカタールとアブダビでもF1に専念することになったため、F2への挑戦は早期打ち切りとなった。

その結果、すでに来季インヴィクタからF2デビューすることが決まっていたスレイターが、カマラの代役として前倒しで同チームに招かれた。

アウディの育成ドライバーであるスレイターは、フォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパの王者として今季からF3挑戦を開始。ルーキーながらタイトル争いを演じたが、2年目のウーゴ・ウゴチュクに敗れランキング2位となった。

「今シーズンの最終2戦でフレディにF2デビューの機会を与えられることを嬉しく思う」と、インヴィクタ・レーシングのチーム代表ジェームズ・ロビンソンは語った。

「2027年の本格的な参戦に向けて彼と協力し始める良い機会であり、マシン、選手権、そしてF2の要求に適応していく上で貴重な経験となるだろう」

「もちろん、ラファエルがハースに移籍したことで、予定より少し早くこの移籍が実現したが、彼の移籍は当然のことであり、彼の今後の活躍を心から願っている。フレディは急な移籍で大きな重責を担うことになるが、彼の能力を信頼しており、カタールとアブダビでのシーズン終盤戦で力強い結果を目指す中で、彼を迎え入れることを楽しみにしている」

Freddie Slater, Audi F1 Team

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

カンポスのニコラ・ツォロフとローディンのアレックス・ダンがそれぞれ7ポイントと18ポイント差でランキングの2番手、3番手につけていることを考えると、カマラがランキング首位を守り切るのは難しいだろう。

ツォロフは7月にランキング首位に立​​ったものの、シーズン中盤からカマラの勢いに押され気味だった。そのため、アゼルバイジャンで行なわれたフィーチャーレース2で2位になったことに安堵していたという。

「これまでのことを考えると、何度もレースに出場し、反撃する勇気を持ち続けるのは本当に大変だった」

そうツォロフは語った。

「ご存知の通り、自分には大きなプレッシャーがかかっている。物事がうまくいかない時は、当然ながら前向きな気持ちを保つのは非常に難しいけど、これは人生が与えてくれた試練だと捉えている。そして、この試練を乗り越えることができれば、きっと素晴らしいことを成し遂げられると信じている」

レッドブルの育成ドライバーであるツォロフは、カマラと同様来季のF1昇格を目指していたが、レーシングブルズはリアム・ローソンの残留を決定。ツォロフはリザーブを務めることになった。

そんな彼にとってF2タイトルは是が非でも獲得したいところだが、大きな懸念材料がある。それは、彼の予選でのパフォーマンスだ。

過去5ラウンドにおいて、ツォロフはポールポジションから0.480秒遅れ、平均で6.4グリッド相当のタイムだった。カマラは一貫して速さを見せていた上、ダンも通常、一発の速さを持ったドライバーだ。ダンのポールとの平均タイム差は0.300秒だが、ハンガロリンクでの不振の影響をかなり受けている。その例外を除けば、アルピーヌの育成ドライバーであるダンのポールとのタイム差は0.141秒に縮まる。彼は過去5ラウンドのうち4ラウンドでトップ3に入っている。

Motorsport.comからその弱点について質問されたツォロフは、「もし本当に解決策が分かっていたら、それを変えたい。カマラとダンは予選で本当に素晴らしい走りを見せていて、それが僕の足を引っ張っているんだ」と答えた。

「予選で最後の仕上げをするには、何か足りないものがあると思う。本当にポールポジションを獲得できると感じたのは、モナコとレッドブルリンクだけだった。レッドブルリンクはチームメイトがそれをやった」

「それに、チャンピオンシップリーダーだったこともあり、最終的にコンマ1秒か2秒を稼ぐためにリスクを冒すことは決してなかった。なぜなら、トップ3かトップ5に入っているときは、たいてい優勝争いに絡めるからだ。だから、予選に臨むにあたっては、常にそういう姿勢で臨み、決して全力でリスクを冒すことはなかった」

「1周を速く走れる能力は自分にあると分かっているけど、もしかしたらそれが足りないのかもしれない。もう少しリスクを取る必要があるのか​​もしれない。でも現状はこうだし、もしそれが自分に必要なことなら、将来に向けて変えていこうと思う」

ツォロフにとって、そのやり方は今のところ概ねうまくいっていると言えるだろう。ポールポジションはゼロだが、レースでの優勝は6回だ。

予選で苦しんでもレースで挽回するスタイルでカマラに食らいついていたツォロフ。終盤2戦ではそのアプローチに変化が見られるかもしれない。

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