SFライツ

SFライツ参戦終了のトムス、次なる野望にFIA F3、FIA F2を挙げる「ワールドスタンダードなレース活動をしたい」

2026年をもってスーパーフォーミュラ・ライツへの参戦を終了したトムスは、来季日本のフォーミュラ・リージョナルでトヨタの若手育成を担うが、海外フォーミュラへの挑戦も目指している。

戎井健一郎

編集: 2026/10/22 8:19

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写真：: Masahide Kamio

全日本F3選手権時代から数えると、50年近い歴史を誇る全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権（SFライツ）。そこに約40年という長期間にわたって参戦を続けてきたTOM’Sが、2026年を最後に参戦を終了する。これは日本のレース界においても非常に大きなニュースであった。

山田淳監督は、トムス入社後はグループCの開発に携わり、イギリスのトムスGBでの活動から帰国した1993年から全日本F3の担当に。以来、外国人ドライバーのエンジニアとして数々の有力選手を輩出してきた。担当したドライバーは後にル・マン24時間を9度制することになるトム・クリステンセンに始まり、ミハエル・クルム、ペドロ・デ・ラ・ロサ、トム・コロネル、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、エイドリアン・スーティル、マーカス・エリクソン、ニック・キャシディなど、錚々たる面々が並ぶ。

1990年代は自社製シャシーで参戦していた時期もあるトムス。「その頃は年がら年中開発をしていましたね。サスペンションも、ワイドやロングを試したり、ロッカーアームの取り付けから全部変えたりしていました」と山田監督は振り返る。

オリジナル車両からダラーラ製車両になってからも、しばらくは空力開発に勤しんだ。「モデルを作って、風洞に入れて数値を確認して、実際に装着してドライバーに評価をしてもらって……」と山田監督。「ぶっちゃけ、ダラーラに“パクられた”ところもたくさんあるんですよ」と明かす。

Oliver Jarvis

写真: Stella-Maria Thomas

そんな彼らが技術力を見せつける場が、マカオGPであった。当時はF3の世界一決定戦という位置付けだったマカオGPでトムスは大活躍。オリジナルシャシー『032F』でリカルド・リデルが勝利した1992年を皮切りに、ピーター・ダンブレック（1998年）、ダレン・マニング（1999年）、オリバー・ジャービス（2007年）、国本京佑（2008年）と、トムスは次々とマカオウイナーを輩出した。

「マカオでもFIAとバチバチやったんですよ（笑）。『いい加減にしてくれ。F1ばかり追いかけずに、F3らしいレースをしろよ』と言われたのですが、そこは我々も手を緩められないですから。『来年もまた来るから』と（笑）」と山田監督は笑顔で懐かしむ。

山田淳監督

写真: Masahide Kamio

今ではSFライツに限らず世界中ほとんどのジュニアフォーミュラが、技術競争の場ではなく、イコールコンディションの下での若手ドライバー育成の場となっていった。そんな流れの中でトムスは、来季からトヨタの若手育成プログラムがSFライツからフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ（FRJ）に移行するのに合わせて、40年近く続けてきたSFライツへの参戦を終了することになった。

「ドライバー育成は引き続きFRJでやっていきます」と話す山田監督だが、将来的には再び海外カテゴリーに挑戦したいという思いがあるのだと明かした。

「最近は再びにマカオに参戦するようになりましたが、海外のレースからはちょっと離れてしまっています。我々としてはワールドスタンダードなレース活動はしていきたいと思っています」

「FIA F3やFIA F2なんかは、いつかはやりたいと思っています」

写真: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

F2、F3は欧州籍のチームが大半を占め、アジア系のチームが存在していない。山田監督も、すぐに結果を出せるとは考えていないが、長期的には成功を収められるはずだと自信をのぞかせる。

「（欧州は）やり方も違うし、生活習慣や、色々な考えからも違いますから、参戦しても最初の5年くらいはきっとコテンパンにされるでしょうね。でも続けていればきっと、タイトル争いもできるんじゃないかなと！」

「特に“F3”というものは、自分の中でもすごくインパクトが強いカテゴリーです。実現するかどうかは分かりませんが、FIA F3はやりたいなと思っています」

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