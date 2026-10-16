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2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分

2026年マカオGPのFRワールドカップには、5人の日本勢がエントリーしている。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/16 10:11

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写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

11月19日〜22日にかけて行なわれる第73回マカオGP。そのメインレースであるFIA FRワールドカップのエントリーリストが公開された。

若手ドライバーの登竜門として知られるマカオGPは、F3レースがフォーミュラ・リージョナルによるレースに変わって今年で3年目を迎える。フォーミュラ・リージョナルとなって以降は多くの日本勢が参戦してきたが、今年も5人の日本勢が名を連ねている。

昨年のレースで上位争いを演じて5位に入った加藤大翔は、昨年同様にARTグランプリから出走。今季はFIA F3にステップアップしてランキング4位と好調だっただけに、マカオ制覇にも期待がかかる。チームメイトは今年のスーパーフォーミュラ・ライツ王者、エヴァン・ジルテールだ。

そして今季FIA F3でランキング9位に入った山越陽悠にも注目だ。昨年のマカオではエヴァンスGPからエントリーし、チームメイトのチャーリー・ブルツ、オスカー・ブルツ兄弟を上回るパフォーマンスを見せるも12位に終わった山越。今年はピナクル・モータースポーツからのエントリーだ。このチームは昨年のレースでワンツーを飾っており、強力な体制の下で2度目のマカオ挑戦を迎える。チームメイトはエンツォ・デリニーだ。

参戦チームの中で唯一の日本勢であるTOM’Sは、佐野雄城と梅垣清のトヨタ育成2名でエントリーしている。今季フォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ（FREC）でランキング9位に入った佐野は、昨年のマカオで9位。一方梅垣は昨年悔しいアクシデントでレースを終えているだけに、リベンジを果たしたいところだ。

またTOM’Sは昨年までレンタルのフォーミュラ・リージョナル車両でマカオを戦っており、チームを率いる山田淳氏もレンタル車両では厳しい面があると語っていた。しかし今季から第2世代のFR車両『タトゥースT-326』が投入されたことを機に、TOM’SもT-326を2台購入。自分たちでしっかりと仕立てたマシンで、万全の準備をもってマカオへと挑むことになる。

日本にルーツを持つウイリアムズ育成ドライバーの中村紀庵ベルタは、SJMセオドール・レーシングからのエントリー。昨年はマカオF4レースを戦ったが、メインレースは初出場となる。なお今年のFRECで3位に入った中村は、来季トップチームのトライデントからFIA F3に参戦することが決まっている。

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