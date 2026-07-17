各車不必要なスロー走行、大混乱で多重クラッシュ発生……山越巻き込まれる。スレイター最速｜FIA F3スパ・フランコルシャン予選

FIA F3の第6ラウンド、スパ・フランコルシャン戦の予選が行なわれ、フレディ・スレイター（トライデント）がトップタイムをマーク。日曜日に行なわれるフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。

長い直線があるスパ・フランコルシャンは、アタックをする際に他車のスリップストリームを使うことができれば、大変有利となる。そのため、このFIA F3の予選では、各車が一団にまとまりライバルに先に行くよう促す……そんなシーンが散見された。

セッション残り10分を切ろうかというところ、この集団の中で多重クラッシュが発生し、赤旗中断となった。この事故でストップしたのは、当時3番手につけていた山越陽悠（VAR）、4番手のノア・ストロムステッド（トライデント）ら、上位ランカーたちであった。

ただこの赤旗中断の間に雨が降り始め、次第に強まっていった。

結局赤旗中断が解除されないまま予選が終了。フレディ・スレイター（トライデント）が最速、トゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が2番手となった。山越は3番手だが、接触についてセッション後に審議されることになった。また、複数台のマシンが不必要に遅く走ったとして、やはり審議対象となることが決まった。

この他の日本勢は、加藤大翔（ART）が11番手で、中村仁（ハイテック）が12番手。このままいけば土曜日のスプリントレースは、このふたりがフロントロウからスタートすることになる。りー海夏澄（ARTグランプリ）は25番手と下位に沈んだ。