F3開幕スプリントは赤旗で早期終了…日本の加藤大翔が健闘し5位。勝者はデル・ピノ｜FIA F3メルボルン スプリントレース
FIA F3開幕戦メルボルンのスプリントレースが行なわれた。クラッシュによる赤旗中断から早期終了となったレースはブルーノ・デル・ピノが勝利した。
FIA F3開幕メルボルン戦のスプリントレースが行なわれ、VARのブルーノ・デル・ピノが勝利した。
予選上位12台がリバースグリッドに並んで行なわれる全20周のスプリントレース。ポールポジションはブルーノ・デル・ピノだ。今季4人が参戦する日本人ドライバーは、加藤大翔（ARTグランプリ）が6番手と比較的上位グリッドからのスタートだった。
レースはポールシッターのデル・ピノが好加速で先頭を駆けていく形でスタート。加藤もスタートとターン1のサイドバイサイドの争いを上手く切り抜けて5番手にポジションを上げた。
1周目、2周目のバトルが落ち着いた段階で、デル・ピノを先頭として、エンツォ・デリーニ（プレマ）、ブランド・バドエル（ロダン・モータースポーツ）、ノア・ストロムステッド（トライデント）までが表彰台争いのグループとなり、加藤はその2秒後ろ5番手をキープした。
上位勢が快走する中、プレマのルイ・シャープとジャームス・ウォートンがチームメイト同士の激しいバトルを展開していたが、8周目に接触しターン5でクラッシュ。セーフティカーが出動し、その後レースは9周目で赤旗中断となった。
マシンの回収に時間が費やされた結果、レースは赤旗中断から再開されないことに。その結果、9周目の順位で決着となりデル・ピノの勝利となった。2位はデリーニ、3位はバドエルだ。
加藤が5位と上位フィニッシュを果たした一方で、他の日本人ドライバーは中村仁（ハイテックTGR）が14位、山越陽悠（VAR）は20位、りー海夏澄（ARTグランプリ）は28位に終わった。
