抜けないモナコで、スタートだけがチャンスだった？　ルカ・バドエルの息子ブランドがF3初優勝。日本勢は入賞ならず｜FIA F3モナコフィーチャーレース

FIA F3のモナコ戦フィーチャーレースが行なわれ、ブランド・バドエル（ローディン）が優勝した。

前日のスプリントレースでは、山越陽悠（VAR）が逃げ切り、トップチェッカー。F3初優勝を手にしたとして大いに話題になった。しかしレース後の車検で、フロントサスペンションのプッシュロッドが左右逆に取り付けられているという信じられないような違反が発覚してしまい、レース失格。優勝が取り消されることになってしまった。

この日のフィーチャーレースは、現地時間の朝7時45分からという早朝から行なわれた。ボー・リバージュを登ると、朝日がドライバーの目を焼く……そういう時間帯だ。山越も、10番グリッドに並んだ。なおブラッド・ベナヴィデス（AIXグランプリ）はスプリントレースでのクラッシュにより椎骨を骨折したため、フィーチャーレースを欠場した。

ポールポジションはセオフィル・ナエル（カンポス）だったが、2番グリッドのバドエルが抜群のスタートを見せてホールショットを決めて首位に。ナエルは2番手に甘んじることになった。

しかしこの1周目に、11番グリッドからスタートしたツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）がラスカスでクラッシュ。セーフティカーが出動することになった。

5周目からレースは再開。バドエルが快調に先頭を走り、ナエルは攻め手を欠いて2番手を追走する周回が続いた。3番手フレディ・スレイター（トライデント）は3番手で上位の出方を伺ったが、無線では「このクルマすっごく良いよ！」と発信し、レース後半での追撃に期待がかかった。

ただそのスレイターのペースは上がらず、17周目には前を行くナエルとの差が7秒ほどに広がった。これで万事休すかと思われたが、彼はペースをコントロールし、タイヤを労っていただけだった。続く18周目にはナエルよりも4秒も速いペースで走ると、後続を一気に置き去りにして、前を追った。ただナエルもこれに反応するかのようにペースを落とし、前との差を広げてタイヤを労った。

スレイターはこれで攻略は無理と判断したか、再びペースダウン。その差が10秒以上にまで拡大した。抜けないモナコで、各車攻め手を欠いた状態で、レースは最終盤を迎えた。

ただ最後まで諦めなかったのが2番手ナエルだ。ナエルは終盤ペースを上げて、バドエルの後方1秒のところにまで迫った。

ただナエルも最後の一撃を繰り出すまでには至らず、バドエルがトップチェッカー。FIA F3初優勝を手にした。バドエルはメルボルンでの開幕戦スプリントレースでも3位表彰台を手にしており、4レースで2度の表彰台登壇を果たしたことになった。

バドエルは元F1ドライバーのルカ・バドエルの息子。フィニッシュ後には「モナコで勝った！ モナコで勝ったんだぜー！」と無線で喜びを爆発させた。

2位はナエル。3位にはそこから16.7秒遅れてスレイターが入った。

日本人ドライバーは加藤大翔（ARTグランプリ）の11位が最高位。山越（VAR）は13位、りー海夏澄（ARTグランプリ）は18位、中村仁（ハイテック）は23位と、いずれも入賞には届かなかった。

ただレース中には様々な場面で審議対象になっているため、最終的な順位は変わるかもしれない。