大激戦！　一瞬の隙を活かしたストロムステッドが優勝。中村仁5位を筆頭に日本人4人全員が入賞｜FIA F3シュピールベルク戦フィーチャーレース

FIA F3のシュピールベルク戦フィーチャーレースが行なわれ、ノア・ストロムステッド（トライデント）が優勝した。日本人ドライバー最上位は、中村仁（ハイテック）の5位だった。

ポールポジションに並んだのは、VARの山越陽悠。加藤大翔（ART）が6番グリッド、りー海夏澄（ARTグランプリ）が7番グリッド、中村仁（ハイテック）が8番グリッドと、日本人ドライバー全員がトップ10圏内からのスタートとなった。

山越は好スタートを決めたものの、2番グリッドのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）がターン1から絶好の立ち上がりを見せ、先頭を奪った。中村は6番手に浮上した一方、加藤は8番手、りーは10番手へとそれぞれポジションを落とした。

しかし後方でクラッシュがあり、セーフティカーが出動。一時休戦となった。

4周目からレース再開。山越は今度はフレディ・スレイター（トライデント）に抜かれ、3番手にポジションダウンしてしまう。この直後、再び後方でアクシデントがあり、バーチャル・セーフティカー（VSC）出動となった。

6周目の途中からレース再開。8周目には中村vs加藤の日本人対決があり、ここは加藤に軍配。7番手に浮上した。

先頭ウゴチュクのペースはあまり優れず、スレイターがオーバーテイクに成功し、首位に浮上した。11周目には山越もウゴチュクを攻略し、2番手となった。

ただまだまだ先は長く、各車ペースをコントロールしての走行。先頭に立ったスレイターとて逃げを打つわけではなく、その後ろには12番手までの長い隊列ができた。

残り周回数が10周を切ろうという頃から、小競り合いが各所ではじまった。16周目の最終コーナーで、加藤がアレッサンドロ・ジウスティ（MPモータースポーツ）に探りを入れたところ、ジウスティは過剰に反応しすぎてしまい、オーバーラン。加藤は6番手に浮上した。加藤はその後ツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）も抜いて5番手に上がった。

19周目。ウゴチュクが山越に反撃し、2番手を取り戻す。このふたりは、レース開始直後から激しくやり合っている状況だ。

レース最終盤、スレイターを先頭に5台のマシンに優勝争いが絞られた。この中には山越と加藤が含まれていた。6番手タポネン以降はここから引き離された。

ただバトルをするとペースが落ちるのはレースの常。ウゴチュクがスレイターに仕掛けたことで隊列が一気に詰まり、山越は4番手にポジションを落とし、タポネン以下のマシンも再び先頭集団に追いついた。

ウゴチュクは一旦先頭に出るも、23周目にはスレイターだけでなくノア・ストロムステッドにも抜かれ3番手に後退。このバトルの間に接触があり、ウゴチュクは右のフロントウイング翼端板を失った。

また24周目にはストロムステッドがスレイターを捉え、首位に立った。

残り2周。加藤と山越の日本人対決が激化。加藤が山越を強引に抜きにいったことでペースが落ち、後方のマシンが急接近。中村がこれを活かし、一気に2台を抜いた。また一瞬の隙を突いて、ペドロ・クレロット（ローディン）も中村の前に立った。

最終ラップにはウゴチュクとスレイターのプライドをかけた大バトルが展開。両者ともコース脇にタイヤを落としながら、遠慮なしの激戦を展開した。

そんな激戦を繰り広げるふたりを尻目に、ストロムステッドがリードを広げ、最終的には後続に1.3秒の差をつけてトップチェッカーを受けた。2位には結局ウゴチュク、3位にはスレイターとなった。

4位クレロットを挟み、5位中村が日本人最上位。前日のスプリントレース3位に続き、好成績を残した。6位が加藤、ポールポジションからスタートした山越は、最終的に8位でのフィニッシュとなった。りーは10位。スプリントに続いて、日本人ドライバー全員が入賞した。