「ここはモナコ・モンテカルロ。絶対に抜けない」と無線で高らかに宣言！　山越陽悠がFIA F3で初優勝｜FIA F3モナコ スプリントレース

FIA F3のモナコ戦スプリントレースが行なわれ、山越陽悠（VAR）が優勝した。

リバースグリッドとなるスプリントレースでポールポジションからスタートしたのは、前日の予選A組で6番手となった山越。素晴らしい蹴り出しを見せてホールショットを奪った。

しかしその直後、グランドホテルヘアピンで大渋滞発生！ 多くのマシンが、前を行くマシンに追突するような格好になってしまう。これによって4台のマシンがストップ。加藤大翔（ARTグランプリ）もこの追突に巻き込まれてしまった。

この事故によりいきなりセーフティカー出動。加藤はこのタイミングでピットインしてマシンを修復。生き残ったマシンの中の最後尾に下がってしまった。

しかしコース上に停まったマシンが複数いたため、赤旗中断となった。この赤旗中断中に、ジャック・ビルヌーブと佐藤琢磨がピットレーンで握手を交わすシーンも見られた。

長い赤旗中断時間を経てレースがローリングスタートで再開された。

山越が逃げ、ジェラード・シエ（DAMS）がこれを追う展開となった。

しかし6周目。ヘアピンでまたしても3台のマシンが絡む事故が発生。セーフティカー出動となった。この事故は、トライデントのフレディ・スレイターが、カンポスのエルネスト・リベラに強引にオーバーテイクを仕掛けたことが原因だった。その後ろを走っていたセオフィル・ナエル（カンポス）はこれを避けきれず、追突してしまった格好だ。

マシンの回収は迅速に終了し、8周目からレース再開。当初予定されていた23周に到底するのは到底不可能であり、タイムレースになることが宣言された。

2番手のシエは徐々にペースダウンし、山越はリードを徐々にではあるものの広げていった。

結局18周を走り切ったところでチェッカー！ 山越が大荒れのレースを逃げ切り、嬉しいFIA F3初優勝を手にした。2位にはシエ、3位にはブルーノ・デル・ピノ（VAR）が入った。

山越はフィニッシュ後に無線で「ここはモナコ・モンテカルロ。絶対に抜けない」と、あの名ゼリフを日本語で世界に発信した。

中村仁（ハイテック）は8位、リー海夏澄（ARTグランプリ）が10位で入賞。加藤は23位だった。