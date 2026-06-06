本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

FIA F3 Monaco

「ここはモナコ・モンテカルロ。絶対に抜けない」と無線で高らかに宣言！　山越陽悠がFIA F3で初優勝｜FIA F3モナコ スプリントレース

山越陽悠（VAR）がFIA F3のモナコ戦スプリントレースで、嬉しい初優勝を手にした。

田中 健一
編集:
Hiyu Yamakoshi, Van Amersfoort Racing

Hiyu Yamakoshi, Van Amersfoort Racing

写真：: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

　FIA F3のモナコ戦スプリントレースが行なわれ、山越陽悠（VAR）が優勝した。

　リバースグリッドとなるスプリントレースでポールポジションからスタートしたのは、前日の予選A組で6番手となった山越。素晴らしい蹴り出しを見せてホールショットを奪った。

　しかしその直後、グランドホテルヘアピンで大渋滞発生！　多くのマシンが、前を行くマシンに追突するような格好になってしまう。これによって4台のマシンがストップ。加藤大翔（ARTグランプリ）もこの追突に巻き込まれてしまった。

　この事故によりいきなりセーフティカー出動。加藤はこのタイミングでピットインしてマシンを修復。生き残ったマシンの中の最後尾に下がってしまった。

　しかしコース上に停まったマシンが複数いたため、赤旗中断となった。この赤旗中断中に、ジャック・ビルヌーブと佐藤琢磨がピットレーンで握手を交わすシーンも見られた。

　長い赤旗中断時間を経てレースがローリングスタートで再開された。

　山越が逃げ、ジェラード・シエ（DAMS）がこれを追う展開となった。

　しかし6周目。ヘアピンでまたしても3台のマシンが絡む事故が発生。セーフティカー出動となった。この事故は、トライデントのフレディ・スレイターが、カンポスのエルネスト・リベラに強引にオーバーテイクを仕掛けたことが原因だった。その後ろを走っていたセオフィル・ナエル（カンポス）はこれを避けきれず、追突してしまった格好だ。

　マシンの回収は迅速に終了し、8周目からレース再開。当初予定されていた23周に到底するのは到底不可能であり、タイムレースになることが宣言された。

　2番手のシエは徐々にペースダウンし、山越はリードを徐々にではあるものの広げていった。

　結局18周を走り切ったところでチェッカー！　山越が大荒れのレースを逃げ切り、嬉しいFIA F3初優勝を手にした。2位にはシエ、3位にはブルーノ・デル・ピノ（VAR）が入った。

　山越はフィニッシュ後に無線で「ここはモナコ・モンテカルロ。絶対に抜けない」と、あの名ゼリフを日本語で世界に発信した。

　中村仁（ハイテック）は8位、リー海夏澄（ARTグランプリ）が10位で入賞。加藤は23位だった。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F2＆F3、F1との一体感を高める新デザインのロゴを発表。シーズン途中に変更
次の記事 F3モナコでトップチェッカーの山越陽悠、失格裁定により優勝取り消し。フロントサスペンション部品が左右逆に取り付け
More from
田中 健一

ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

F1
F1
モナコGP
ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝

F1
F1
モナコGP
大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝

F1モナコGP決勝速報｜ペナルティ、セーフティカー、赤旗、路面剥離……大荒れモナコ、アントネッリ完勝で5連勝。アロンソ11位

F1
F1
モナコGP
F1モナコGP決勝速報｜ペナルティ、セーフティカー、赤旗、路面剥離……大荒れモナコ、アントネッリ完勝で5連勝。アロンソ11位

最新ニュース

ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

F1
F1 F1
モナコGP
ホンダF1折原エンジニア、乱戦モナコでのアロンソ10位を喜びつつも「必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではない」と緒を締める

不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」　速度超過は0.5km/h以下

F1
F1 F1
モナコGP
不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」　速度超過は0.5km/h以下

【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり

F1
F1 F1
モナコGP
【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり

大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝

F1
F1 F1
モナコGP
大混乱にも動じず、アントネッリが5連勝でモナコ最年少優勝。ハミルトン2戦連続2位。アロンソはペレスにペナルティで10位入賞｜F1モナコGP決勝