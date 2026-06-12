ナエルが3戦連続の予選最速！ 山越3番手、加藤5番手と日本人ドライバーふたりも上位につける｜FIA F3第3ラウンド バルセロナ予選
FIA F3バルセロナ戦の予選は、セオフィル・ナエルが3戦連続の予選最速。山越陽悠と加藤大翔も上位につけた。
Theophile Nael, Campos Racing
写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
FIA F3の第3ラウンド、バルセロナ戦の予選が行なわれ、セオフィル・ナエル（カンポス）がトップタイムをマークした。これでナエルは、開幕戦から3戦連続での予選最速となった。
2番手には同じカンポスのウーゴ・ウゴチョクがつけた。
3番手には、モナコのスプリントレースでトップチェッカーを受けながら、フロントのプッシュロッドが左右逆に取り付けられていたということで失格の処分を受けた山越陽悠（VAR）が入った。今回はフィーチャーレースを3番手と好ポジションからスタートすることになるため、前回逃した好結果を取り戻せるかというところに注目が集まる。
またARTグランプリの加藤大翔も5番手に入っている。
この他りー海夏澄（ARTグランプリ）が15番手、中村仁（ハイテック）は最下位の30番手に終わった。
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