充実著しい山越陽悠！ ついにポールポジション獲得。日本人ドライバー4人全員がトップ10入り｜FIA F3シュピールベルク戦予選
山越陽悠がFIA F3のシュピールベルク戦の予選で最速タイムをマーク。フィーチャーレースのポールポジションを獲得した。
Hiyu Yamakoshi, Van Amersfoort Racing
写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
FIA F3のシュピールベルク戦の予選が行なわれ、山越陽悠（VAR）が最速タイムをマーク。日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。4人の日本人ドライバー全員がトップ10入りを果たした。
セッション残り12分というところでトップタイムをマークしていたのは、最近好調な走りを見せている山越陽悠（VAR）。他より先に2セット目のタイヤを使い、1分21秒730を記録したのだ。
この時点で加藤大翔（ARTグランプリ）が5番手、りー海夏澄（ARTグランプリ）も6番手と好位置につけていた。
残り8分を切ると、各車が最終アタックのためにコースイン。首位山越もこの時点で改めてコースインした。ただ多くのマシンが絶好のポジションで走ろうと、コース上は大混雑。30台が走るわけだから、それも当然である。特にウーゴ・ウゴチョク（カンポス）の後ろには10台以上が連なる状態だった。
そんな中でコースインのタイミングを変えた加藤とりーはマイペースで走行。しかし加藤は最終アタックでスピンしてしまい、絶好のタイム更新のチャンスを逃した。
その他ではウゴチョクがペースアップしたが2番手まで。フレディ・スレイター（トライデント）も自身のタイムを更新したが、5番手までだった。
その結果山越が最速タイムをキープ。ポールポジションを獲得した。2番手がウゴチョク、3番手がツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）となった。
加藤は結局7番手、りー8番手、中村仁（ハイテック）9番手と日本人ドライバー3人が並ぶ格好となった。
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