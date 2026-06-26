本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

FIA F3 Spielberg

充実著しい山越陽悠！　ついにポールポジション獲得。日本人ドライバー4人全員がトップ10入り｜FIA F3シュピールベルク戦予選

山越陽悠がFIA F3のシュピールベルク戦の予選で最速タイムをマーク。フィーチャーレースのポールポジションを獲得した。

田中 健一
編集:
Hiyu Yamakoshi, Van Amersfoort Racing

Hiyu Yamakoshi, Van Amersfoort Racing

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

　FIA F3のシュピールベルク戦の予選が行なわれ、山越陽悠（VAR）が最速タイムをマーク。日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。4人の日本人ドライバー全員がトップ10入りを果たした。

　セッション残り12分というところでトップタイムをマークしていたのは、最近好調な走りを見せている山越陽悠（VAR）。他より先に2セット目のタイヤを使い、1分21秒730を記録したのだ。

　この時点で加藤大翔（ARTグランプリ）が5番手、りー海夏澄（ARTグランプリ）も6番手と好位置につけていた。

　残り8分を切ると、各車が最終アタックのためにコースイン。首位山越もこの時点で改めてコースインした。ただ多くのマシンが絶好のポジションで走ろうと、コース上は大混雑。30台が走るわけだから、それも当然である。特にウーゴ・ウゴチョク（カンポス）の後ろには10台以上が連なる状態だった。

　そんな中でコースインのタイミングを変えた加藤とりーはマイペースで走行。しかし加藤は最終アタックでスピンしてしまい、絶好のタイム更新のチャンスを逃した。

　その他ではウゴチョクがペースアップしたが2番手まで。フレディ・スレイター（トライデント）も自身のタイムを更新したが、5番手までだった。

　その結果山越が最速タイムをキープ。ポールポジションを獲得した。2番手がウゴチョク、3番手がツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）となった。

　加藤は結局7番手、りー8番手、中村仁（ハイテック）9番手と日本人ドライバー3人が並ぶ格好となった。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。FIA F2＆F3も観られる至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。FIA F2＆F3も観られる至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 山越陽悠、ナエルとの激しい優勝争いに敗れるも、嬉しいF3初表彰台の2位！｜F3バルセロナ フィーチャーレース
More from
田中 健一

アタックのタイミングをずらす作戦が大成功！　ノエル・レオンが最速。宮田莉朋は17番手｜FIA F2シュピールベルク戦予選

FIA F2
FIA F2
シュピールベルグ
アタックのタイミングをずらす作戦が大成功！　ノエル・レオンが最速。宮田莉朋は17番手｜FIA F2シュピールベルク戦予選

灼熱、そしてトラブル多発のセッション。メルセデス勢が最速1-2独占。岩佐歩夢＆平川亮も走行｜F1オーストリアGPフリー走行1回目

F1
F1
オーストリアGP
灼熱、そしてトラブル多発のセッション。メルセデス勢が最速1-2独占。岩佐歩夢＆平川亮も走行｜F1オーストリアGPフリー走行1回目

逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

F1
F1
オーストリアGP
逆襲の狼煙を上げたフェラーリ、オーストリアで投入する”ADUO活用”の新PUについて説明「比較的小さな変更。順位が大きく変わるとは思っていない」

最新ニュース

アタックのタイミングをずらす作戦が大成功！　ノエル・レオンが最速。宮田莉朋は17番手｜FIA F2シュピールベルク戦予選

FIA F2
F2 FIA F2
シュピールベルグ
アタックのタイミングをずらす作戦が大成功！　ノエル・レオンが最速。宮田莉朋は17番手｜FIA F2シュピールベルク戦予選

ベッツェッキが灼熱アッセンで初日最速タイム！　小椋藍、4番手でQ2直行｜MotoGPオランダGPプラクティス

MotoGP
MGP MotoGP
オランダGP
ベッツェッキが灼熱アッセンで初日最速タイム！　小椋藍、4番手でQ2直行｜MotoGPオランダGPプラクティス

充実著しい山越陽悠！　ついにポールポジション獲得。日本人ドライバー4人全員がトップ10入り｜FIA F3シュピールベルク戦予選

FIA F3
F3 FIA F3
Spielberg
充実著しい山越陽悠！　ついにポールポジション獲得。日本人ドライバー4人全員がトップ10入り｜FIA F3シュピールベルク戦予選

灼熱、そしてトラブル多発のセッション。メルセデス勢が最速1-2独占。岩佐歩夢＆平川亮も走行｜F1オーストリアGPフリー走行1回目

F1
F1 F1
オーストリアGP
灼熱、そしてトラブル多発のセッション。メルセデス勢が最速1-2独占。岩佐歩夢＆平川亮も走行｜F1オーストリアGPフリー走行1回目