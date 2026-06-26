充実著しい山越陽悠！　ついにポールポジション獲得。日本人ドライバー4人全員がトップ10入り｜FIA F3シュピールベルク戦予選

FIA F3のシュピールベルク戦の予選が行なわれ、山越陽悠（VAR）が最速タイムをマーク。日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。4人の日本人ドライバー全員がトップ10入りを果たした。

セッション残り12分というところでトップタイムをマークしていたのは、最近好調な走りを見せている山越陽悠（VAR）。他より先に2セット目のタイヤを使い、1分21秒730を記録したのだ。

この時点で加藤大翔（ARTグランプリ）が5番手、りー海夏澄（ARTグランプリ）も6番手と好位置につけていた。

残り8分を切ると、各車が最終アタックのためにコースイン。首位山越もこの時点で改めてコースインした。ただ多くのマシンが絶好のポジションで走ろうと、コース上は大混雑。30台が走るわけだから、それも当然である。特にウーゴ・ウゴチョク（カンポス）の後ろには10台以上が連なる状態だった。

そんな中でコースインのタイミングを変えた加藤とりーはマイペースで走行。しかし加藤は最終アタックでスピンしてしまい、絶好のタイム更新のチャンスを逃した。

その他ではウゴチョクがペースアップしたが2番手まで。フレディ・スレイター（トライデント）も自身のタイムを更新したが、5番手までだった。

その結果山越が最速タイムをキープ。ポールポジションを獲得した。2番手がウゴチョク、3番手がツッカ・タポネン（MPモータースポーツ）となった。

加藤は結局7番手、りー8番手、中村仁（ハイテック）9番手と日本人ドライバー3人が並ぶ格好となった。