中村仁が3位で嬉しいFIA F3初表彰台！　日本人ドライバー全員が入賞果たす。優勝はレッドブル育成のリベラ｜FIA F3シュピールベルク戦スプリントレース

FIA F3のシュピールベルク戦スプリントレースが行なわれ、中村仁が3位表彰台を手にした。合計4人の日本人ドライバー全員が入賞を果たした。

FIA F3のシュピールベルク戦スプリントレースは、スタート直後にトライデントのフレディ・スレイターが、チームメイトのノア・ストロムステッドと接触したことで右リヤサスペンションを壊してストップ。いきなりのセーフティカー出動となった。

6番グリッドの加藤大翔（ARTグランプリ）は蹴り出しが悪く、大きくポジションを落としたが、ターン1とターン3の混乱を掻い潜ってポジションを取り戻し、8番手となった。

4周目からレース再開。加藤は前を走る山越陽悠（VAR）にプレッシャーをかけ、5周目にオーバーテイク。山越はペースが上がらず、10番手までポジションを落としていった。

先頭を行くポールシッターのジェームス・ウォートン（プレマ）のペースは上がらず、後続が数珠繋ぎの状態。ただ2番手アーネスト・リベラ（カンポス）が再三プレッシャーをかけるも、オーバーテイクには至らず、一瞬接触するようなシーンがありつつも、押さえ込み周回を重ねていった。

14周目、ついにリベラがオーバーテイクを完了。ただペースが圧倒的に優れているわけではなく、後続を引き離せずにいた。そして3番手にはハイテックの中村仁がつけ、ペドロ・クレロット（ローディン）からの執拗なプレッシャーに耐え続けた。

結局リベラが逃げ切りトップチェッカーを受けた。中村は最終ラップでクレロットに抜かれてしまい表彰台を逃したかと思われたが、ペースを落としたウォートンを抜き再び3番手に浮上。そのままチェッカーを迎え、FIA F3での初表彰台を手にした。

この他りー海夏澄（ARTグランプリ）が6位、加藤が8位、そしてレース序盤にはポジションを落とすシーンもあった山越が9位に入った。つまり、4人の日本人ドライバー全員が入賞した。