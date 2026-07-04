ウゴチュクが17秒差をつけて完勝！　デビッドが鬼ブロックで初入賞を2位表彰台で飾る。日本勢入賞ならず｜FIA F3シルバーストン スプリントレース

FIA F3のシルバーストン戦スプリントレースが行なわれ、ウーゴ・ウゴチュク（カンポス）が完勝。日本勢最上位は山越陽悠（VAR）の13位だった。

現地時間の朝9時半過ぎにスタートが切られたFIA F3のスプリントレース。気温20度、路面温度28度というコンディションであった。ポールポジションはウゴチュク、日本勢最上位グリッドは、りー海夏澄（ARTグランプリ）の13番手であった。

ウゴチュクは順当な蹴り出しでホールショットを決めたが、2番グリッドのイヴァン・デビッド（AIXグランプリ）が執拗にプレッシャーをかける。ウゴチュクはなんとかこれを阻止して首位をキープ。日本勢では15番グリッドからのスタートだった中村仁（ハイテック）が、1周目に13番手までポジションを上げた。

その後方、1台を挟んで山越陽悠（VAR）、加藤大翔（ARTグランプリ）、そしてスタートでポジションを落としたりーの日本人ドライバー3人が連なって走った。

レース序盤は全車が等間隔で1列に並ぶような接近戦であった。しかし18周レースの折り返しとなる9周目頃から、隊列がばらけ始める。

2番手のデビッドのペースががくりと落ち、ウゴチュクは3秒以上のリードを一気に築き、そのあとは1周につき1秒ほど広がっていくことになった。このデビッドに蓋をされる形で、一時バラけ始めた各車が再び1列縦隊に。山越は加藤らを交わし、中村の後方14番手に浮上してみせた。

とはいえデビッドが隊列の中に沈んでいくのは時間の問題かと思われた。しかしノア・ストロムステッドとマッテオ・デ・パロのトライデント勢ふたりが、3番手を巡って熾烈なバトルを展開。この間にデビッドが差を広げた。トライデント勢同士の争いはストロムステッドに軍配。また一瞬の隙を突き、後方グリッドから追い上げを見せたセオフィル・ナエル（カンポス）がデ・パロを抜いて4番手に上がった。

ただデ・パロにも意地がある。隙を突いてナエルを抜き返すと、さらにはチームメイトのストロムステッドもオーバーテイク。3番手に上がって最終ラップに入った。

結局ウゴチュクが圧倒的な速さを見せて逃げ切り。最終的には後続に17秒もの差をつけた。

2位は鬼ブロックを成功させたデビッドが入った。デビッドは今季F3にデビュー。ここまで入賞はおろか最高位は19位だったが、いきなり2位表彰台を獲得してみせた。3位には最終ラップでトライデントの2台を交わしたナエルが入った。

日本勢最上位は山越の12位。中村13位、りー16位、加藤18位と、いずれも入賞には届かなかった。