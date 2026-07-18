中村仁がFIA F3初優勝！　抜群のスタートを決める。加藤大翔5位も2件の審議対象に｜FIA F3スパ・フランコルシャン　スプリントレース

FIA F3の第6ラウンド、スパ・フランコルシャン戦のスプリントレースが行なわれ、中村仁（ハイテック）が優勝した。FIA F3初優勝となった。

ポールポジションからスタートしたのはブランド・バドエル（ローディン）、2番手にはペドロ・クレロット（ローディン）が並んだ。日本勢は中村仁（ハイテック）が予選での低速走行についてペナルティを受けて4番グリッド、加藤大翔（ARTグランプリ）も同じくペナルティを受けて5番グリッドに降格となった。この他、山越陽悠（VAR）が7番手、りー海夏澄（ARTグランプリ）が20番手からのスタートとなった。

素晴らしいスタートを切ったのは中村で、一気に2番手に浮上。加藤はなんとか5番手のポジションを維持した。

しかしケメルストレートエンドでは、山越が後続のマシンに追突されてスピンし、コースオフ。さらにレ・コームの立ち上がりでは、タイトルを争うフレディ・スレイター（トライデント）とウーゴ・ウゴチュク（カンポス）が接触。ウゴチュクはコースに復帰することができたが、スレイターはウォールに突き刺さってしまい、リタイアとなった。

これでセーフティカー出動。なお山越は自身が複数回進路を変えたことでクラッシュを引き起こしたとして、10秒のタイム加算ペナルティを受けた。

4周目からレース再開。この絶好のタイミングを活かしたのが中村で、リスタートでバドエルを抜いて先頭に立った。

加藤はマッティア・コルナギ（MPモータースポーツ）に仕掛けるも、レ・コームでコース外に押し出されてしまう。すると今度はテオフィル・ナエル（カンポス）に迫られてしまい、7周目にひとつポジションを落としてしまうことになった。

8周目に再びセーフティカー出動。ターン1”ラ・ソース”立ち上がりに設置されていたストレートモードを示す発泡スチロール製の看板をコースオフしたマシンが破壊し、その破片がコース上に散らばってしまったためだ。

11周目からレース再開。残り2周、約14kmのスプリントレースの幕開けとなった。

首位中村は、最終シケインをリヤを滑らせながら通過し、先頭をキープ。しかし2番手バドエルも、首位奪還を虎視眈々と狙った。ただこの11周目はなんとかポジションをキープ。後方では加藤がナエルを攻略し、5番手に復帰した。

結局中村が逃げ切って、FIA F3初優勝。2位にはバドエル、3位にはクレロットが入った。

加藤は5位でフィニッシュ。しかしスタート前、フォーメーションラップに出ていく前にメカニックが加藤のマシンから冷却用のファンを取り外すのが遅れたこと、そして11周目のシケインでナエルに仕掛けられた際、コースオフしてしまったのがコース外走行によってアドバンテージを受けたのではないかということの2件について審議対象となっている。

この他りーは19位、山越は28位でのフィニッシュとなった。