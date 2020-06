フォーミュラEに参戦するアウディは、ベルリンのテンペルホーフ空港で開催される2019-2020シーズン残り6レースで、2度のDTM王者であるレネ・ラストを起用することを明らかにした。

新型コロナウイルスによりシーズンが中断されていたフォーミュラEは、テンペルホーフ空港で3つの異なるレイアウトを使用し、3つのダブルヘッダーイベントを開催してシーズンを締めくくることを決定。9日間で計6レースを行なうという強行スケジュールだ。

フォーミュラEは、シーズン中断中にバーチャルレース『ABB FORMULA-E RACE AT HOME CHALLENGE in Suport of UNICEF』を開催していたが、第5戦ベルリンでアウディのダニエル・アプトが、プロのeスポーツレーサーであるロレンズ・ホージングを替え玉として起用していたことが発覚。アプトはレース失格となったばかりか、アウディが彼を更迭することを決定し、フォーミュラEのシートを失うことになってしまった。

そのため、アウディはフォーミュラEのシーズン再開を前に、アプトの後任としてラストを起用し、今季残りのレースを戦うことを発表した。

ラストは次のようにコメント。7月にラウジッツリンクで実施予定のテストで、準備を整えたいと語った。

「僕は長い間、フォーミュラEの大ファンだった。この新しい挑戦を楽しみにしている」

「フォーミュラEのドライバーへの要求は高い。純粋なスピードに加えて、効率性やバッテリー管理、戦略といった要素もあるし、荒れることも多い市街地サーキットを走るのも課題だ」

「でも、7月初めに行なうテストやシミュレーターで経験を積んで、できる限り準備ができている状態でベルリン入りができるように努力する」

「そして9日間で6レースあるので、学習の機会がたくさんある」

ラストは今月初めにフォーミュラE参戦への興味を示したものの、DTMとの日程重複があるかどうかが不明だったため、フォーミュラEのカレンダーが発表され、日程重複がないことが判明してからの参戦決定となった。

アウディ・モータースポーツ責任者のディーター・ガスは、次のように付け加えた。

「2回のDTMチャンピオンであり、長きに渡ってアウディのドライバーであるレネは当然、初めから候補のひとりだった」

「彼はこれまで、新しいシリーズに参戦してもすぐに速さを発揮するということを証明してきた」

「DTMとフォーミュラEの日程が重複していないのは素晴らしいことだ。これにより、レネが両シリーズを戦うことができるようになった」

「ベルリンで行なわれる6レースで、我々のチームはまだチャンピオンシップを争うことができる」

第5戦マラケシュePrixまでが終了した現段階で、46ポイント獲得しているアウディはランキング6番手。首位のDSテチータとは52ポイント差だ。なお、アウディのルーカス・ディ・グラッシはドライバーズランキング5番手となっている。

今のところ、ラストに関してはベルリンでの6レース以外の発表は行なわれていないが、アウディは今季限りでDTMから撤退するため、ラストが来季のフォーミュラEドライバーの座を手にしても不思議はない。

なお、パスカル・ウェーレインの離脱が決まったマヒンドラは、ベルリンで誰がウェーレインのシートに座るかをまだ発表していない。ウェーレインは、来季ポルシェに移籍するのではないかと噂されている。