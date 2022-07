Listen to this article

フォーミュラE第12戦ニューヨークシティePrixの予選で最速タイムをマークしながら、グリッド降格ペナルティで最後尾グリッドに落ちたニック・キャシディ(エンヴィジョン・レーシング)は、ペナルティに納得できていないようだ。

ダブルヘッダーの第11戦・第12戦が行なわれた週末、キャシディの速さは際立っていた。第11戦の予選で今季初ポールポジションを獲得すると、決勝でもそのままフォーミュラE初優勝。第12戦の予選でも最速タイムをマークしたのだ。

しかし、第11戦の決勝で突然の雨に見舞われたところから、キャシディの歯車は狂ってしまった。豪雨がサーキットを襲い、トップを走っていたキャシディは為す術がなくコースオフ。さらに後続のマシンも止まりきれず、キャシディのマシンに次々と突っ込んだのだ。

レースは即座に赤旗中断。そのままレース終了となったことで、結果的にクラッシュが続出する前の順位が最終結果となり、キャシディが優勝となった。

Marshals remove the cars of Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, from the barriers after a multiple crash

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images