インタビュー

フォーミュラE

フォーミュラEのGen4マシンは、懐疑論を一蹴する？ ドッズCEO「Gen5になればより安価でF1に匹敵するパフォーマンスになるかも」

フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOがインタビューに応じ、新世代マシンGen4が投入される新シーズン、そしてシリーズの未来について語った。

Gianluca D'Alessandro

編集: 2026/11/24 8:42

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Jeff Dodds, Formula E, Gen4

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

フォーミュラEは、その歴史を決定づける時代に突入しようとしている。次シーズンから導入される新世代マシンGen4には明確な目標がある。それをモータースポーツにおけるフォーミュラEの立ち位置を再定義し、シリーズに対して懐疑的な目線を向ける人たちを納得させることだ。

フォーミュラEは、純粋なパフォーマンスをプロジェクトの中核に据えたマシンを開発した。Gen4である。このGen4は先代マシンGen3から飛躍的な進歩を遂げており、FIA F2に匹敵するパフォーマンスレベルを実現すべく設計されている。

フォーミュラEのCEOであるジェフ・ドッズはmotorsport.comのインタビューに応じ、選手権の将来、そしてフォーミュラE最大の飛躍はまだこれからだと考えていることを明かした。

motorsport.com（以下MS）：Gen4はフォーミュラEの未来にとって、どんな意味を持つのでしょうか？

ジェフ・ドッズ（以下JD）：「Gen4マシンは大きく、これまでよりもはるかに速く、大きな音を立てている。存在感が圧倒的で、Gen3とは大きく違う。このマシンには多くの最新テクノロジーが搭載されており、多くの人がそれに興奮している。600kWの出力、常時四輪駆動。全く新しいコンセプトで、フォーミュラE初めての本格的なレーシングカーという印象だ」

「Gen4には6つのメーカーが参戦する。自動車業界が厳しい状況にあることを考えると、これは驚くべき数だ。我々はそのことを、本当に誇りに思っている。今はまだ誇張しているように聞こえるかもしれないが、メキシコに行けば、その期待感は現実のモノとなるだろう」

MS：フォーテスキューのオーナーであるアンドリュー・フォレストは、F1のことを”太古の恐竜”と表現しました。これはもちろん演出上の発言なのでしょうが、Gen4はそれを現実のモノとするための第一歩となるはずです。FIAも、初めて性能を最優先にして開発したと発表しています。これは、懐疑的な人たちを納得させるための絶好の機会だとお考えですか？

JD：「懐疑的な人たちは徐々に減っている。電気自動車に乗る人が増えているからね。我々が事業を開始した当初は、電気自動車の販売台数は僅か30万台ほどだった。そのため当時は、電気自動車の技術を支持する人はそれほど多くはなかった。今では年間の販売台数は2000万台以上が売られている」

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

MS：F1は2030年からV8エンジンに回帰し、ハイブリッドシステムも現在よりも小型小出力のモノになりそうな気配です。そしてF1のステファノ・ドメニカリCEOは、市販車とレースの間には、明確な区別が必要だと主張しています。一方でフォーミュラEは、市販車の技術や要素を積極的に取り入れているように見えます。F1が現在の大容量のエネルギー回生システムを破棄することについては、どうお考えですか？

JD：「ステファノの意図を代弁することはできない。しかも彼の発言の真意を100%知っているわけではない。しかし、彼の発言は理に適っているように思える。F1の技術、つまりはエンジンの技術は130年の歴史があり、非常に長いことエンジンを搭載したマシンでレースが行なわれてきた。そしてエンジンは、長らくモビリティにおける主な動力源であった」

「彼らは新たな技術を導入しようと、純粋なエンジンからハイブリッドへと移行した。それが複雑さを増したのだと思う。チームにとっての複雑さ、マシンの製造・組み立ての複雑さによって、レースに多少の妥協が生じており、FIAとF1が2030年からV8エンジンに戻すという見解を示したことは、私にとっては全く驚きではなかった。彼らはF1ファンが愛する、より純粋なアプローチを選んだのだ」

「F1のようなエンジン車のシリーズにも存在価値があり、フォーミュラEのような電気自動車のシリーズにも存在意義がある。ハイブリッド車ということならば、WECのハイパーカーといったようなモノもある。電気自動車のレースは、まだ15〜16年ほどしか歴史がない。その中には公道走行車に関連する要素もまだ多く残っているため、今後も開発を続けていく」

Jeff Dodds, CEO Formula E

Foto di: Andreas Beil

MS：ポルシェは数週間前に、モンツァでフォーミュラEのテストを行ないました。超高速で全開率の高いモンツァは、ほんの数年前までフォーミュラEが走ることなど考えられないコースでした。しかもそこで、スリックタイヤを履いていないにも関わらず、FIA F2並みのラップタイムを記録しています。Gen4が一定の基盤と安定性を確立すれば、Gen5の登場を待たずにスリックタイヤが投入されるなど、さらなるパフォーマンス向上を目指すようになるのではないでしょうか？

JD：「その可能性はある。スリックタイヤは我々にとって理想的なステップだし、ブリヂストンと共同で検討しているところだ。ただ、少し慎重にならなければいけない。スリックタイヤを使うなら、マシンの消費エネルギーもマネジメントする必要があるからだ。レース時間は45分〜60分程度になることを目標としているので、溝付きタイヤはその目標達成にも役立つ。市街地コースでのレースが多いので、溝付きタイヤはそういうコースに有効だ。市販車の開発にも役立つだろう」

「簡単な決断ではない。しかし、いずれはスリックタイヤを登場させることになるだろう。それはF1と比較されたいからではなく、マシンからより多くのパフォーマンスを引き出せる段階に達した時、そしてレースをよりエキサイティングなモノにできると考えるからだ。必ず実現すると確信しているよ。問題は、それがいつ頃実現するかということだ」

MS：新シーズンからはザントフールト、ブランズハッチ、サーキット・オブ・ジ・アメリカズと、3つの常設サーキットが開催カレンダーに加わります。これまでフォーミュラEのDNAは、市街地コースで開催するということでした。今のフォーミュラEは、純粋なパフォーマンスを発揮することを優先するため、常設サーキットに移行する過渡期にあるのでしょうか？

JD：「常設サーキットの利点は、もちろんインフラを新たに構築する必要がないことだ。Gen4マシンのもうひとつの利点は、すでに整備されたサーキットで、その性能を存分に発揮できるということだ。つまり、非常に速いマシンを走らせるために設計されたサーキットで走れるということだ」

「とはいえ我々は、選択肢を豊かにしたいと考えている。サンパウロやモナコ、東京、三亜など、純粋な市街地コースも数多くある。常設コースと市街地コースのハイブリッドなタイプのサーキットもある」

「様々な形でマシンの性能を見せたい。しかしひとつ確かなことは、市街地コースばかりでは、Gen4のポテンシャルを最大限に発揮できないということだ。同様に全てがモンツァのようなサーキットばかりだったら、多様性に欠けてしまう。本当に多様な選択肢を求めているんだ」

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

MS：今後5年間で、フォーミュラEはどう成長していくと見ていますか？

JD：「10年や20年先のことを話すのは無意味だ。なぜなら我々は、まだ12年しか経っていないんだからね。現実的に考えられるのは、4〜5年後、つまり2030年か2031年頃までだろう。その間には、電気自動車の技術においてさらに大きな進歩が見られる可能性が高い。たとえあ全固体電池に移行するようになるかもしれない。そうなれば、クルマの可能性と性能は格段に向上するだろう。さらにパワートレインやソフトウェア、人工知能も発展していくだろう」

「技術面では、今後大きな変化が見られると思う。これまで通り、ファンやテレビ視聴者を増やし。ディズニーをパートナーに迎えてさらにファンを呼び込むことで、このスポーツを成長させ続けることができれば……4〜5年後にはより広範な意味で、大きなスポーツになっていることを期待している。そしてGen4よりもはるかに進んだGen5の時代に移行しようとしている。もしかしたらGen5では、F1マシンに匹敵するパフォーマンスのマシンが、はるかに低いコストで実現するかもしれない」

Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

MS：サウジアラビアでのレースが開催できない場合、メキシコで開幕戦になると以前から仰られていました。それが現実なモノとなりました。

JD：「まず第一に、12月にレースが開催できるかどうか、できる限り待つためにあらゆる手段を尽くした。そして実際に開催できないことになった。我々としてはジェッダで開幕戦を迎えたかったが、それが不可能となった時点で、FIAとサウジアラビア王国の決定により、4月に確保していた日程に変更することができた」

「中東地域の紛争が終結することを切に願っている。そしてジェッダでレースを開催したいと強く願っており、その実現に向けてあらゆる努力を尽くす」

MS：もし4月に延期されたサウジアラビアでのレースが開催できなかったら、別の候補地でレースを開催することになるのでしょうか？

JD：「ジェッダでのレースが開催できなくなった場合、カレンダーは縮小されることになるだろう。この質問に関してははぐらかすこともできるが、代替開催の可能性は低いだろう。可能性がゼロとまでは言わないが、別のレース開催会場を確保できる可能性は低いはずだ」

「現実的には、3月初旬までにレース開催の可否を判断しなければいけない。まだかなりの時間がある。レース開催直前まで、その開催可否を検討することができる」

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