テストレポート

フォーミュラE

フォーミュラE、プレシーズンテスト2日目もマヒンドラのモルタラ最速。GEN4マシンでのレースシミュレーションも実施

フォーミュラEのハラマテスト2日目が終了。レースシミュレーションも行なわれたこの日の最速は、マヒンドラのエドアルド・モルタラだった。

Jose Carlos de Celis

公開日時: 2026/11/19 8:30

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写真：: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

11月18日、スペインのハラマ・サーキットでフォーミュラEの2027年シーズンに向けた公式テスト2日目が行なわれた。マヒンドラのエドアルド・モルタラが最速タイムをマークした。

このテストは次シーズン導入のGEN4マシンでの全チーム揃っての初走行の機会となっている。2日目は午前中に3時間の走行、午後にはGen4マシンで初めてとなるレースシミュレーションが組まれ、その後さらに2時間の走行が行なわれた。

この日の最速タイムは、午前のセッションでマヒンドラのエドアルド・モルタラが記録した1分24秒496だ。午後は雨の影響もあり、午前中に記録されたタイムを上回るドライバーは現れなかった。

雨の中行なわれた、バトル無しのレースシミュレーションでは、マシンにトラブルは発生せず順調に進んだ。フルコースイエローの手順もテストされた。シミュレーションではオペルのミッチ・エバンスが最初にフィニッシュラインを通過し、オリバー・ローランド（日産）が続いた。

なおスリックタイヤを装着した一部のドライバーは難しい状況に直面し、ペペ・マルティ（クプラ・キロ）が一時コースアウトする場面も。またモルタラも後に同じ場所でコースアウトを喫している。

テスト2日目は特にターン3が鬼門となった。午前中にはポール・アロン（フォーテスキュー）がこのコーナーを飛び出して赤旗の原因となった。その後はジェイク・デニス（アンドレッティ）がクラッシュし、再度赤旗でセッション中断の原因となった。ターン3でのインシデントはこのふたりで終わらず、午後にはロバート・シュワルツマン（ローラ）もオーバーランを喫して赤旗を発生させている。

なおシュワルツマンはこれ以外にもマシントラブルで1度赤旗のきっかけとなった。それ以外ではストフェル・バンドーン（ジャガー）がマシントラブルで午後セッションを走行できず、デニスも午前中のクラッシュの影響で午後セッションを欠場している。

日本勢は日産のゼイン・マロニーが1分24秒809のタイムで2日目の総合5番手、ローランドは12番手だった。ヤマハと提携するローラはシュワルツマンが20番手、エンツォ・フィッティパルディが23番手で2日目を終えた。

なお19日（木）はフォーミュラEのメディアデーとなるため、サーキットでの走行は行なわれない。最終セッションは20日（金）に実施される予定で、フォーミュラE版スプリントレースとも言える新フォーマット「アンリーシュド」のテストも行なわれる。

フォーミュラE ハラマテスト2日目：リザルト

Position Driver Team Time 1 Edoardo Mortara Mahindra 1m24.496s 2 Taylor Barnard Fusion 1m24.657s 3 Felipe Drugovich Andretti 1m24.689s 4 Mitch Evans Opel 1m24.794s 5 Zane Maloney Nissan 1m24.809s 6 Maximilian Gunther Envision 1m24.914s 7 Dan Ticktum Fortescue 1m24.930s 8 Pascal Wehrlein Porsche 1m24.942s 9 Theo Pourchaire Opel 1m24.968s 10 Jean-Eric Vergne Citroen 1m25.052s 11 Antonio Felix da Costa Jaguar 1m25.084s 12 Oliver Rowland Nissan 1m25.191s 13 Zak O'Sullivan Envision 1m25.343s 14 Nico Muller Porsche 1m25.409s 15 Nyck de Vries Mahindra 1m25.727s 16 Nick Cassidy Citroen 1m26.666s 17 Jake Dennis Andretti 1m27.093s 18 Pepe Marti Kiro 1m28.318s 19 Jake Hughes Kiro 1m28.358s 20 Robert Shwartzman Lola 1m28.543s 21 Ayhancan Guven Fusion 1m28.803s 22 Stoffel Vandoorne Jaguar 1m28.937s 23 Enzo Fittipaldi Lola 1m29.061s 24 Paul Aron Fortescue 1m38.008s

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