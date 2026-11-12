フォーミュラE

フォーミュラE、12月実施予定のサウジアラビア戦を2027年4月に延期。GEN4時代最初のレースは2月のメキシコシティに

フォーミュラEは、2026-2027シーズンの開幕戦として2026年12月に予定されていたジェッダE-Prixを2027年4月に延期することを発表した。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/12 10:56

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写真：: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

2026年の12月18日、19日にサウジアラビア・ジェッダでのダブルヘッダーで開幕する予定だった2026-2027シーズンのフォーミュラE。しかしそのジェッダE-Prixの日程が2027年4月に変更されることが明らかとなった。

発足から13シーズン目となる2026-2027シーズンのフォーミュラEは、大幅にパフォーマンスアップした新型車両『GEN4』が導入され、タイヤもブリヂストン製に変更されるなど、変革の年となる。その開催スケジュールは計13のサーキットからなる全21戦が予定されている。

ただサウジアラビアはイエメンの武装組織フーシ派からの攻撃を受けるなど情勢が非常に不安定であり、フォーミュラEは年内の開催を見送る決定をした。プレスリリースには「この決定は、同地域における直近の情勢などの事情を考慮し、すべての主要パートナー間で継続的に建設的な議論が行われた結果、合意に至った」と説明されている。

ジェッダE-Prixの新しい日程は2027年4月16日、17日に。ただ、これは元々中国での三亜E-Prixが組み込まれていた週末。これに伴い三亜E-Prixは2週間前倒しとなり、4月3日開催に変更された。これで2026年中のレース開催はなくなり、フォーミュラEの新シーズン開幕戦は2月16日にメキシコのエルマノス・ロドリゲス・サーキットで行なわれるメキシコシティE-Prixとなった。

これらの変更によって、フォーミュラEは当初予定していた全21戦を維持。フォーミュラEは「サウジアラビアのパートナー各社との強固な連携と、世界クラスのイベントをサウジアラビアで開催するという共通の決意が改めて示された」としている。

なおフォーミュラEは、来週11月16日〜20日にスペイン・マドリードのハラマ・サーキットでプレシーズンテストを実施予定だ。

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