フォーミュラＥにて、コマツが高校生・高専生向け社会科見学ツアーを開催

フォーミュラＥ東京E-Prixがレースウィークに入り、各スポンサーやエントラントのPR活動も活気づいている。そんな中でひときわ心温まる取り組みが、大会スポンサーの小松製作所による「TECH STUDENTS ON TRACK presented by Komatsu」だ。

コマツの東京E-Prixへの協賛は今年で3年目。しかし毎年様々な独自アクティベーションを展開し、好評を得てきた。

今年は東京近郊の高等学校や高等専門学校を対象に約100人の生徒を金曜日に招待し、最先端のEVマシンの構造や東京E-Prixの舞台裏などを学ぶ校外学習プログラムを実施。滅多に見られない世界選手権車両を前に高校生たちは目を輝かせ、フリープラクティスではスタンドから声援を送った。

社会課題の解決と先端テクノロジーの実証が売りのフォーミュラＥにおいて、スポンサーシップを軸にした取り組みとして、良いモデルケースと言えるだろう。