フォーミュラＥにて、コマツが高校生・高専生向け社会科見学ツアーを開催
フォーミュラEの東京E-Prixで、コマツが社会科見学ツアーを開催。高校生・高専生が、フォーミュラEの現場に実際に触れる、貴重な機会となった。
TECH STUDENTS ON TRACK presented by Komatsu
フォーミュラＥ東京E-Prixがレースウィークに入り、各スポンサーやエントラントのPR活動も活気づいている。そんな中でひときわ心温まる取り組みが、大会スポンサーの小松製作所による「TECH STUDENTS ON TRACK presented by Komatsu」だ。
コマツの東京E-Prixへの協賛は今年で3年目。しかし毎年様々な独自アクティベーションを展開し、好評を得てきた。
今年は東京近郊の高等学校や高等専門学校を対象に約100人の生徒を金曜日に招待し、最先端のEVマシンの構造や東京E-Prixの舞台裏などを学ぶ校外学習プログラムを実施。滅多に見られない世界選手権車両を前に高校生たちは目を輝かせ、フリープラクティスではスタンドから声援を送った。
社会課題の解決と先端テクノロジーの実証が売りのフォーミュラＥにおいて、スポンサーシップを軸にした取り組みとして、良いモデルケースと言えるだろう。
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