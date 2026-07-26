ターン1”だけ”ずぶ濡れの難易度激高予選！ モルタラが圧倒的速さでポールポジション獲得。2番手ダ・コスタ｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix予選
FP1から速さを見せていたエドアルド・モルタラが、フォーミュラE東京E-Prixの予選でポールポジションを獲得した。
Edoardo Mortara, Mahindra Racing
写真：: Takashi Aoyama / LAT Images via Getty Images
フォーミュラE第15戦東京E-Prixの予選が行なわれ、マヒンドラのエドアルド・モルタラがトップタイムをマーク。ポールポジションを獲得した。
大雨が降った影響で、フリー走行3回目は中止となった東京E-Prix。幸いにも雨は上がり、予定通り予選は開催されたものの、路面は湿っており、ところどころにウエットパッチが残ったダンプコンディション。特にメインストレートは水捌けが悪く、ウエット路面と言ってもいいほど濡れていた。
まず行なわれたグループ予選A組では、アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ（ジャガー）がトップタイムをマーク。チームメイトのミッチ・エバンスが2番手、DSのテイラー・バーナード、日産のノーマン・ナトーがデュエルへの進出を決めた。前日の第14戦で2位となったデニスは9番手となり、ここで敗退となった。
続いて行なわれたB組では、マヒンドラのエドアルド・モルタラとニック・デ・フリーズが1-2。A組同様、同一チームのマシンがトップ2を占めた。3番手には土曜日に劇的な勝利を手にしてダニエル・ティクトゥム（クプラ・キロ）。4番手には日産のオリバー・ローランドが入り、日産勢も2台揃ってのデュエル進出を決めた。
そのデュエル予選の準々決勝は、バーナード、ダ・コスタ、ティクトゥム、モルタラが勝ち上がった。2台残っていた日産勢は、ここで姿を消した。ローランドは、大いに濡れたターン1のブレーキングミスが痛恨だった。
準決勝1組目は、ダ・コスタvsバーナードの戦い。ここでは1分12秒991を記録したダ・コスタに軍配が上がった。
準決勝2組目はモルタラが1分12秒650を記録して勝ち。ただ負けたティクトゥムのタイムも、1組目のダ・コスタよりも速いモノであった。
デュエル決勝ではダ・コスタ、モルタラ揃って濡れたターン1に苦労。修正舵を当ててコーナーをクリアしていった。あくまで印象ではあるものの、濡れ方はどんどん酷くなっているようにも見受けられた。
そんな中モルタラは1分12秒341とこのデュエルで最も速いタイムをマーク。見事ポールポジションを獲得した。2番手はダ・コスタであった。
この後決勝は、20時5分にスタートが切られる予定となっている。
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