本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

フォーミュラE 東京E-Prix レース1

ターン1”だけ”ずぶ濡れの難易度激高予選！　モルタラが圧倒的速さでポールポジション獲得。2番手ダ・コスタ｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix予選

FP1から速さを見せていたエドアルド・モルタラが、フォーミュラE東京E-Prixの予選でポールポジションを獲得した。

田中 健一
編集:
Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Edoardo Mortara, Mahindra Racing

写真：: Takashi Aoyama / LAT Images via Getty Images

　フォーミュラE第15戦東京E-Prixの予選が行なわれ、マヒンドラのエドアルド・モルタラがトップタイムをマーク。ポールポジションを獲得した。

　大雨が降った影響で、フリー走行3回目は中止となった東京E-Prix。幸いにも雨は上がり、予定通り予選は開催されたものの、路面は湿っており、ところどころにウエットパッチが残ったダンプコンディション。特にメインストレートは水捌けが悪く、ウエット路面と言ってもいいほど濡れていた。

　まず行なわれたグループ予選A組では、アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ（ジャガー）がトップタイムをマーク。チームメイトのミッチ・エバンスが2番手、DSのテイラー・バーナード、日産のノーマン・ナトーがデュエルへの進出を決めた。前日の第14戦で2位となったデニスは9番手となり、ここで敗退となった。

　続いて行なわれたB組では、マヒンドラのエドアルド・モルタラとニック・デ・フリーズが1-2。A組同様、同一チームのマシンがトップ2を占めた。3番手には土曜日に劇的な勝利を手にしてダニエル・ティクトゥム（クプラ・キロ）。4番手には日産のオリバー・ローランドが入り、日産勢も2台揃ってのデュエル進出を決めた。

　そのデュエル予選の準々決勝は、バーナード、ダ・コスタ、ティクトゥム、モルタラが勝ち上がった。2台残っていた日産勢は、ここで姿を消した。ローランドは、大いに濡れたターン1のブレーキングミスが痛恨だった。

　準決勝1組目は、ダ・コスタvsバーナードの戦い。ここでは1分12秒991を記録したダ・コスタに軍配が上がった。

　準決勝2組目はモルタラが1分12秒650を記録して勝ち。ただ負けたティクトゥムのタイムも、1組目のダ・コスタよりも速いモノであった。

　デュエル決勝ではダ・コスタ、モルタラ揃って濡れたターン1に苦労。修正舵を当ててコーナーをクリアしていった。あくまで印象ではあるものの、濡れ方はどんどん酷くなっているようにも見受けられた。

　そんな中モルタラは1分12秒341とこのデュエルで最も速いタイムをマーク。見事ポールポジションを獲得した。2番手はダ・コスタであった。

　この後決勝は、20時5分にスタートが切られる予定となっている。

記事をシェアもしくは保存

前の記事 日本語だってお手のもの。フォーミュラE参戦の元レッドブル育成マルティ、日本の文化とアニメへの愛を語る
More from
田中 健一

フォーミュラE東京E-Prixに雷雨襲来。フリー走行3回目が中止に！

フォーミュラE
フォーミュラE
東京E-Prixレース2
フォーミュラE東京E-Prixに雷雨襲来。フリー走行3回目が中止に！

ティクトゥム、”ナイトレース”の東京E-Prixを制す。敗者デニス、ティクトゥムからの”停戦交渉”がなければ「勝っていたのはキャシディだろうね」

フォーミュラE
フォーミュラE
東京E-Prix レース1
ティクトゥム、”ナイトレース”の東京E-Prixを制す。敗者デニス、ティクトゥムからの”停戦交渉”がなければ「勝っていたのはキャシディだろうね」

アストンマーティン・ホンダ初の予選Q1突破を果たす。ニューウェイ代表「目標達成への第一歩。しかしまだ課題もある」

F1
F1
ハンガリーGP
アストンマーティン・ホンダ初の予選Q1突破を果たす。ニューウェイ代表「目標達成への第一歩。しかしまだ課題もある」

最新ニュース

ターン1”だけ”ずぶ濡れの難易度激高予選！　モルタラが圧倒的速さでポールポジション獲得。2番手ダ・コスタ｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix予選

フォーミュラE
FE フォーミュラE
東京E-Prix レース1
ターン1”だけ”ずぶ濡れの難易度激高予選！　モルタラが圧倒的速さでポールポジション獲得。2番手ダ・コスタ｜フォーミュラE第15戦東京E-Prix予選

タイトル争いのライバルが直接対決！　制したスレイターがポイントリーダーに浮上｜F3ハンガロリンクフィーチャーレース

FIA F3
F3 FIA F3
Hungaroring
タイトル争いのライバルが直接対決！　制したスレイターがポイントリーダーに浮上｜F3ハンガロリンクフィーチャーレース

ノリス、今季初ポールに喜び「もう1回アタックできていたら、もっと大きくタイムを縮められた」

F1
F1 F1
ハンガリーGP
ノリス、今季初ポールに喜び「もう1回アタックできていたら、もっと大きくタイムを縮められた」

日本語だってお手のもの。フォーミュラE参戦の元レッドブル育成マルティ、日本の文化とアニメへの愛を語る

フォーミュラE
FE フォーミュラE
東京E-Prix レース1
日本語だってお手のもの。フォーミュラE参戦の元レッドブル育成マルティ、日本の文化とアニメへの愛を語る