第36回オートスポーツ・アワード表彰式開催。フェルスタッペンがドライバー・オブ・ザ・イヤーに輝く

英国・ロンドン、2月7日:第36回オートスポーツ・アワードの表彰式が同日夜にロンドンのグロブナー・ハウス・ホテルで開催され、F1チャンピオンに輝いたマックス・フェルスタッペンなど、様々なモータースポーツ・カテゴリーで活躍したドライバーらが表彰された。この表彰式には、700名以上のゲストが参加した。

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

フェルスタッペンは、英国オートスポーツの読者が選ぶ”ドライバー・オブ・ザ・イヤー”に選出された。またザック・オサリバンが、若手イギリス人ドライバーに送られるオートスポーツBDRCアワードを受賞。アストンマーチンF1のマシンをテストする権利と、賞金20万ポンドを手にした。

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

受賞者は次の通りとなっている。

英国コンペティション・ドライバー・オブ・ザ・イヤー:ランド・ノリス

インターナショナル・レーシングドライバー・オブ・ザ・イヤー:マックス・フェルスタッペン

ルーキー・オブ・ザ・イヤー:オスカー・ピアストリ

レーシングカー・オブ・ザ・イヤー:レッドブルRB16B

ラリードライバー・オブ・ザ・イヤー:セバスチャン・オジェ

ラリーカー・オブ・ザ・イヤー:トヨタ ヤリスWRC

ナショナル・レーシングドライバー・オブ・ザ・イヤー:アシュ・サットン

アストンマーチン・オートスポーツBDRCアワード:ザック・オサリバン

eスポーツ・ドライバー・オブ・ザ・イヤー:フレデリック・ラスムッセン

eスポーツ・チーム・オブ・ザ・イヤー:コアンダ・シムズポート

また今年のパイオニアおよびイノベーションアワードは、電動モータースポーツの立ち上げに携わり、その成長に貢献したアレハンドロ・アガグに贈られた。アガグはフォーミュラEとエクストリームEを設立。特にフォーミュラEは今年8シーズン目を迎えており、FIAの世界選手権格式のレースとなった。いずれもバッテリーと電気モーターの技術開発の促進に貢献し、地球温暖化対策のアピールという面でも、貢献していることが評価された。

またモータースポーツに生涯を捧げた人物を表彰すべく今年から新たに設けられたオートスポーツ・ゴールドメダルは、FIA会長を退任したジャン・トッドに贈られた。

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

2022年のオートスポーツ・アワードの表彰式は、今年の12月4日に行なわれる予定となっている。

マックス・フェルスタッペン(2021年F1ワールドチャンピオン)

「インターナショナル・レーシングドライバー・オブ・ザ・イヤーに投票してくれたファンのみんなに、心から感謝したい。激しいシーズンだったけど、1年を通しての声援は素晴らしいものだった。また、勝てるマシンを提供してくれたレッドブル・レーシングとホンダにも感謝したい。最終的な目標はチャンピオンを獲得することだったけど、今、それを達成することができて、信じられないような気持ちだ」

オリバー・シースラ(Autosport親会社、モータースポーツ・ネットワークCEO)

「マックス、ランド、ジャン、アレハンドロ、そして全ての受賞者たちにおめでとうを言いたい。オートスポーツ・アワードは、素晴らしい夜になった。この競技における素晴らしい1年を祝うために、業界を代表する人たちが多く集まってくれた。パンデミックの影響で先行きが不透明な中、このイベントを実現させるのは大変な努力の賜物だ。このイベントを実現させてくれた全ての人に感謝したい。我々モータースポーツ・ネットワークのビジョンは、モータースポーツ界を先導するような存在となることであり、この名誉ある晩餐会は、業界全体の力を再び証明するものと言える」

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images