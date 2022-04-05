Twitterフォロワー4万人突破記念！ “ありがとう”を込めて、ホンダF1ミニカーをプレゼント｜第1弾
motorsport.com日本版Twitterアカウントのフォロワーが先日4万人を突破。日頃からの感謝の気持ちを込めて、読者の皆様へのプレゼント企画を実施！
2016年に開設したmotorsport.com日本版のTwitter。みなさんのおかげで、先日フォロワー数が4万人を突破しました！
motorsport.com日本版では、日頃からご愛顧頂いている読者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、プレゼント企画を実施。第1弾として、レッドブル・ホンダの”ありがとう号”や角田裕毅（アルファタウリ）のF1初入賞マシンなど、本田技研工業様よりF1応援への感謝の品としてご提供頂いた2021年F1参戦マシンの1/43スケールミニカー、全11台を皆さんにプレゼント致します。
我々編集部員としても喉から手が出るほど欲しいミニカーたちではありますが、ここはグッとこらえて読者の皆様にあげちゃいます。奮ってご応募ください！
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
写真：: Motorsport.com / Japan
【A賞】レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様：1名
【B賞】レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様：各4名
【C賞】アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様：各4名
【D賞】レッドブル・ホンダ RB16B（セルジオ・ペレス）アゼルバイジャンGP仕様：1名
【E賞】アルファタウリ・ホンダ AT02（ピエール・ガスリー）アゼルバイジャンGP仕様：1名
【応募方法・注意事項】
2022年4月12日（火）23：59までに下記の応募条件を満たした方から抽選
- motorsport.com日本版のTwitterをフォロー
- 下記のツイートを“引用リツイート”し、ご希望の賞を記載