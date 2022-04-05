チケット
サインイン
Motorsport Network
part of
TV Jobs チケット
アプリをダウンロード
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.
TV Jobs チケット
/ 【フォトギャラリー】レース界随一の釣り人！　高木真一、珠玉の釣果コレクション
General / News ニュース

Twitterフォロワー4万人突破記念！　“ありがとう”を込めて、ホンダF1ミニカーをプレゼント｜第1弾

motorsport.com日本版Twitterアカウントのフォロワーが先日4万人を突破。日頃からの感謝の気持ちを込めて、読者の皆様へのプレゼント企画を実施！

Twitterフォロワー4万人突破記念！　“ありがとう”を込めて、ホンダF1ミニカーをプレゼント｜第1弾
Listen to this article

　2016年に開設したmotorsport.com日本版のTwitter。みなさんのおかげで、先日フォロワー数が4万人を突破しました！

　motorsport.com日本版では、日頃からご愛顧頂いている読者の皆様へ感謝の気持ちを込めて、プレゼント企画を実施。第1弾として、レッドブル・ホンダの”ありがとう号”や角田裕毅（アルファタウリ）のF1初入賞マシンなど、本田技研工業様よりF1応援への感謝の品としてご提供頂いた2021年F1参戦マシンの1/43スケールミニカー、全11台を皆さんにプレゼント致します。

　我々編集部員としても喉から手が出るほど欲しいミニカーたちではありますが、ここはグッとこらえて読者の皆様にあげちゃいます。奮ってご応募ください！

レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様
レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様
1/9

写真：: Motorsport.com / Japan

レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様
レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様
2/9

写真：: Motorsport.com / Japan

レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様
レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様
3/9

写真：: Motorsport.com / Japan

レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様
レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様
4/9

写真：: Motorsport.com / Japan

アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様
アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様
5/9

写真：: Motorsport.com / Japan

アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様
アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様
6/9

写真：: Motorsport.com / Japan

レッドブル・ホンダ RB16B（セルジオ・ペレス）アゼルバイジャンGP仕様
レッドブル・ホンダ RB16B（セルジオ・ペレス）アゼルバイジャンGP仕様
7/9

写真：: Motorsport.com / Japan

アルファタウリ・ホンダ AT02（ピエール・ガスリー）アゼルバイジャンGP仕様
アルファタウリ・ホンダ AT02（ピエール・ガスリー）アゼルバイジャンGP仕様
8/9

写真：: Motorsport.com / Japan

Spark 1/43 scale F1 model cars
Spark 1/43 scale F1 model cars
9/9

写真：: Motorsport.com / Japan

【A賞】レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）トルコGP仕様：1名

【B賞】レッドブル・ホンダ RB16B（マックス・フェルスタッペン）エミリア・ロマーニャGP仕様：各4名

【C賞】アルファタウリ・ホンダ AT02（角田裕毅）バーレーンGP仕様：各4名

【D賞】レッドブル・ホンダ RB16B（セルジオ・ペレス）アゼルバイジャンGP仕様：1名

【E賞】アルファタウリ・ホンダ AT02（ピエール・ガスリー）アゼルバイジャンGP仕様：1名

【応募方法・注意事項】
　2022年4月12日（火）23：59までに下記の応募条件を満たした方から抽選

  • motorsport.com日本版のTwitterをフォロー
  • 下記のツイートを“引用リツイート”し、ご希望の賞を記載
 
 
Read Also:

シェア
コメント
【フォトギャラリー】レース界随一の釣り人！　高木真一、珠玉の釣果コレクション
前の記事

【フォトギャラリー】レース界随一の釣り人！　高木真一、珠玉の釣果コレクション
コメントを読み込む

最新ニュース

Twitterフォロワー4万人突破記念！　“ありがとう”を込めて、ホンダF1ミニカーをプレゼント｜第1弾
General General

Twitterフォロワー4万人突破記念！　“ありがとう”を込めて、ホンダF1ミニカーをプレゼント｜第1弾

【フォトギャラリー】レース界随一の釣り人！　高木真一、珠玉の釣果コレクション
General General

【フォトギャラリー】レース界随一の釣り人！　高木真一、珠玉の釣果コレクション

勝負師、高木真一のもうひとつの“戦場”。レーサーを唸らせる「釣り」の奥深さ【連載：My Favorite】
General General

勝負師、高木真一のもうひとつの“戦場”。レーサーを唸らせる「釣り」の奥深さ【連載：My Favorite】

自民党モータースポーツ議連、”公道レース法案”を今国会に提出することを目指すと明かす
General General

自民党モータースポーツ議連、”公道レース法案”を今国会に提出することを目指すと明かす

ニュースレターを購読する
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.