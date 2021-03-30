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鈴鹿サーキット、国際レーシングコースの最終シケイン名称変更を発表。『日立Astemoシケイン』に

鈴鹿サーキットを運営するモビリティランドは、鈴鹿サーキット国際レーシングコースの最終シケインの名称を、『日立Astemoシケイン』に変更することを発表した。

鈴鹿サーキット、国際レーシングコースの最終シケイン名称変更を発表。『日立Astemoシケイン』に

　3月30日、鈴鹿サーキットを運営するモビリティランドは、鈴鹿サーキット国際レーシングコースの最終シケインについて、ネーミングライツパートナーの社名変更に伴い、
『日立Astemoシケイン』に名称変更すると発表した。

　アイルトン・セナとアラン・プロストの意地がぶつかりあった1989年のF1日本GPなど、数多くの名勝負を生んできた鈴鹿サーキットの最終シケイン。かつてはこの場所にカシオの広告看板があったことから『カシオトライアングル』という名で愛されていたが、2014年3月から日立オートモティブシステムズがパートナー契約を結んで命名権を取得、名称も「日立オートモティブシステムズシケイン」となった。

　今回の名称変更は、日立オートモティブシステムズ、ケーヒン、ショーワ、日信工業が合併して2021年1月1日に『日立Astemo（アステモ）株式会社』が発足。ネーミングライツパートナーの社名が変更になったためだ。

　すでに同シケインのフェンスやバリアは、スーパーGTのGT500クラスに参戦する17号車Astemo NSX-GTと同じく、Astemoのブランドカラーである赤と黒に模様替えされている。新たな装いとなったこのコーナーで、これまでのようにまた名勝負が繰り広げられていくだろう。

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