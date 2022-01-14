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【ギャラリー】TEAM KUNIMITSU『#100 STANLEY NSX-GT P-01』｜東京オートサロン2022

東京オートサロンにて展示されている、100号車STANLEY NSX-GT『P-01』。テストカラーを纏ったマシンをフォトギャラリーでお届け。

【ギャラリー】TEAM KUNIMITSU『#100 STANLEY NSX-GT P-01』｜東京オートサロン2022
#100 STANLEY NSX-GT P-01
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写真：: Motorsport.com / Japan

#100 STANLEY NSX-GT P-01
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写真：: Motorsport.com / Japan

#100 STANLEY NSX-GT P-01
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写真：: Motorsport.com / Japan

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